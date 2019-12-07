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بسبب 800 جنيه.. حبس سائق 4 أيام لاتهامه بقتل شقيقه بالخانكة

السبت 07/ديسمبر/2019 - 01:40 م
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متهم
متهم
محمد نبيل
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أمر شريف عبدالمنعم، رئيس نيابة الخانكة، بحبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامه بقتل شقيقه، بسبب مطالب المجني عليه للأموال منه واقتراض مبلغ 800 جنيه ورفضه العمل والبحث عن وظيفة. 

وتلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد عبدالله جلال، رئيس فرع البحث الجنائي بورود بلاغ من الأهالي بوجود جثة أحد الأشخاص داخل شقتة بعقار سكني بناحية شارع الوحدة المحلية القلج دائرة المركز. 

وأخطر اللواء هشام سليم، مدير إدارة البحث الجنائي، وانتقل العميد حازم عزت، رئيس مباحث المديرية، ومأمور وضباط وحدة مباحث المركز.

وبالفحص تبين أن الشقة بالطابق الثالث من العقار مكونة من عدد 2 غرفة وصالة ومطبخ وحمام ووجود جثة محمد ع م 54 سنة بدون عمل والسابق اتهامة في عدد 23 قضية "سرقة وسرقة بالإكراه ومخدرات ونصب ومشاجرة وتدابير أمنية وسلاح وهروب من المراقبة ونشل" والمسجل شقي خطر "مسجي علي ظهرة بأرضية الصالة يرتدي كامل ملابسة عبارة عن تريننج ووجود متعلقاتة الشخصية بجوارة وبمناظرة الجثة تبين إصابتها بعدد 2 جرح طعني غائر بالرقبة من الجهة اليسري واليمني وسحجات بالوجة.

وباستكمال الفحص وتكثيف التحريات تبين أن المجني علية مقيم بالشقة المشار إليها (المملوكة لشقيقتة رفقة شقيقة المدعو إسلام ع م  49 سنة  سائق والسابق إتهامه في عدد 6 قضايا). 

وبتطوير مناقشته أقر بارتكابة الواقعة فجر أمس علي أثر حدوث مشادة كلامية بينهما بسبب قيام المجني علية بطلب مبلغ مالي منه قدره 800 جنية ورفضة منحة ذلك المبلغ  لكونة يرفض العمل تطورت لمشاجرة قام علي أثرها بالتعدي علية بسلاح أبيض سكين محدثًا إصابتة التي أودت بحياتة وأضاف بتخلصة من السلاح المستخدم بإلقائة بأحد المصارف المجاورة لسكنة،وجري نقل الجثة لمشرحة مستشفي الصحة النفسية بالخانكة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

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