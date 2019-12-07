بعد دخوله موسوعة"جينيس" تامر حسني يوجه رسالة إلى جمهوره



ونشر "حسني"، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيديو له أثناء متابعته اللائحة التي ضمت توقيعات ورسائل جمهوره إليه والتي تسببت في دخوله الموسوعة لتخطي عدد التوقيعات 6 ألاف طبقا للشروط المُعلن عنها من قبل الموسوعة.



وكتب حسني علي الفيديو،:" لأعظم جمهور، فخور بدخولي جينيس ريكورد وفخور بتحقيقكم اكبر لائحه في العالم تحمل رسائل انسانيه مؤثره شكرًا لكل الجماهير اللي جت من مختلف بلاد العالم تشريفكم على راسي وفي اعماق قلبي وبصراحه فخور جدًا جدًا اني ادخل جينيس ريكورد في هذا العُمر وبهذه القيمه.



أعرب الفنان تامر حسني، عن سعادته البالغة بدخوله موسوعة"جينيس" عن لقب أكثر فنان مُلهم في العالم" حيث وجه رسالة شكر إلي جمهوره.