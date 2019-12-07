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بالصور.. صوفية " قواعد العشق 40 " تجذب الجمهور على "السلام "

السبت 07/ديسمبر/2019 - 01:29 م
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بوابة الفجر
شيماء عطية
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يشهد عرض " قواعد العشق 40 " من إنتاج فرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفني للمسرح اقبالًا جماهيريًا لافتًا خلال ليالي عرضه الحالية، وهي ظاهرة لافتة منذ افتتاح العرض عام ٢٠١٧ وحتى الآن مع اقتراب بداية عامه الرابع، حيث كان العرض الأعلى إيرادات لعام ٢٠١٧ فتخطت إيراداته المليون جنيه وتجاوزت هذا الرقم عبر السنوات الثلاث الماضية وتقترب من المليوني جنيه، و يستمر تقديم العرض على مسرح السلام أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد في تمام الثامنة مساء.

يذكر أن العرض قدم بمحافظات القاهرة، الفيوم، الإسكندرية، ومدينة الأقصر، ومسرح القبة بجامعة القاهرة، إضافة إلي عرضه خارج مصر بمملكة البحرين، و شهدت ليالي عرضه اقبالا جماهيريا لافتا، وتم تقديمه لعدة مواسم خلال الثلاث أعوام الماضية.

"قواعد العشق 40" عن رواية شهيرة لاليف شافاق وعدة مصادر أخرى، دراماتورج وإشراف على الكتابة رشا عبدالمنعم، شارك في الكتابة ياسمين إمام وخيري الفخراني، العرض من بطولة بهاء ثروت، عزت زين، فوزية،سمر الشاذلي، هاني عبد الحي، أحمد مجدي، إيهاب بكير، ياسر أبو العينين، المنشد سمير عزمي، بمشاركة فرقة المولوية العربية للتراث الصوفي، موسيقى وألحان محمد حسني، ديكور مصطفى حامد، أزياء مها عبدالرحمن، إضاءة إبراهيم الفرن، والعرض من إخراج عادل حسان.
بالصور.. صوفية " قواعد العشق 40 " تجذب الجمهور على "السلام "
بالصور.. صوفية " قواعد العشق 40 " تجذب الجمهور على "السلام "
بالصور.. صوفية " قواعد العشق 40 " تجذب الجمهور على "السلام "
بالصور.. صوفية " قواعد العشق 40 " تجذب الجمهور على "السلام "
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