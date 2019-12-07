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الشمس تشارك بـ"ست الدنيا " ضمن فعاليات " بكرة أحلى"

السبت 07/ديسمبر/2019 - 01:28 م
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بوابة الفجر
شيماء عطية
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قالت الفنانة وفاء الحكيم، مدير فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة التابعة للبيت الفني للمسرح إن الفرقة تشارك ضمن فعاليات الملتقى العربي لذوي الاحتياجات الخاصة " بكرة أحلى ٧" والذي يقام بمركز الهناجر للفنون، حيث تشارك الفرقة بعرض " ست الدنيا " من إنتاج الفرقة، والذي يعرض يوم الثلاثاء المقبل الموافق ١٠ ديسمبر الجاري في تمام الثانية ظهرا على مسرح مركز الهناجر للفنون، كما يقدم عضو الفرقة سيد قمر مقاطع غنائية ضمن حفل افتتاح الملتقى غدا الأحد في تمام الثامنة مساء.

جدير بالذكر أن هذه ليست المشاركة الأولى للفرقة ضمن فعاليات الملتقى، حيث شاركت الفرقة العام الماضي بمعرض الفنون التشكيلية لأعضاء الفرقة من ذوي الإحتياجات الخاصة، بالإضافة الى تقديم عرض " الحكاية روح" من إنتاج الفرقة.

يذكر أن عرض "ست الدنيا" هو نتاج ورشة الرقص الإيقاعية للفرقة تحت إشراف الفنان ميدو آدم، تأليف وأشعار بلال امام،ألحان وغناء أحمد الناصر، بطولة أحمد الدسوقي، محمود سعيد، هيثم حسن، مريم نصر، وفناني فرقة الشمس، تصميم وتدريب ميدو آدم.
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الكلمات المفتاحية

وفاء الحكيم مسرح الشمس حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة

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