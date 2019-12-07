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آخرهم حمدي الميرغني.. فنانين رزقوا بأطفال خلال عام ٢٠١٩

السبت 07/ديسمبر/2019 - 01:27 م
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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كان عام ٢٠١٩ عامًا سعيدًا على بعض نجوم الفن، ليس فقط لتحقيقهم نجاحات فنية عديدة، بل لأن الله في هذا العام كافأهم بنعمة كبيرة وغالية،حيث رُزق بعضهم بأطفال، ومنهم من أصبح أباء وأمهات للمرة الأولى، ومنهم من نال هذا اللقب للمرة الثالثة،وفي السطور التالية، يرصد" الفجر الفني"أبرز الفنانين الذين رُزقوا بأطفال خلال عام ٢٠١٩.

إسراء عبد الفتاح

رُزقت الفنانة إسراء عبد الفتاح نجمة مسرح مصر من زوجها الفنان حمدي الميرغني، بابنتها الأولى تمارا، بعد زواجها بعامين، حيث تزوج حمدي في عام ٢٠١٧.

وأعرب حمدي عن سعادته الكبيرة بمولودته الأولي تمارا، وذلك من خلال حسابه على موقع " إنستجرام"، حيث نشر صورة له من أمام غرفة زوجته بالمستشفى، وعلق على الصورة قائلاً :"الحمدلله والفضل لله، اللهم أنبتها نباتًا حسنًا ،وأجعلها قرة عيننا ،وأحفظها وبارك لنا فيها وأجعلها من أهل الصلاح والتقوي، شعور غريب أن اسمي يتكتب في خانة الأب، نورتينا تمارا حمدي الميرغني". 

نتيجة بحث الصور عن اسراء عبدالفتاح وحمدي الميرغني


حنان مطاوع


كما رُزقت الفنانة حنان مطاوع بابنتها الأولى "أماليا" من زوجها المخرج المسرحى أمير اليماني، وذلك بعد زواجها بثلاث سنوات، حيث تزوجت في سبتمبر عام٢٠١٦.


قامت حنان بنشر صورة لها بعد ولادتها،عبر "إنستجرام" وظهر معها في الصورة زوجها، ووالدتها الفنانة سهير المرشدى وعلقت على الصورة:"من فتره قريبه ربنا رزقني انا وزوجي الحبيب بأجمل هديه من رب العالمين. بابنتي أماليا ربنا يبارك فيها ويجعلها من الصالحات ويسعد ويرزق كل الناس علي فكره أماليا اسم مصري قديم (فرعوني) معناه الأميره الصغيره إبنه الملك".

نتيجة بحث الصور عن حنان مطاوع وابنتها



نانسى عجرم
بينما رُزقت المطربة نانسي عجرم للمرة الثالثة، بابنتها ليا، من زوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم،و لديها أيضًا بنتين أخرتان هم ميلا وإيلا.


صورة ذات صلة


محمد عبد الرحمن "توتا
رُزق الفنان محمد عبد الرحمن نجم "مسرح مصر" بمولوده الأول "سفيان"، بعد عامين من زواجه حيث تزوج "توتا" فى ديسمبر من عام 2017، و أعرب عبد الرحمن عن سعادته بقدوم مولوده الأول من خلال نشر صورةمن المستشفي عبر حسابه على "إنستجرام" ،وعلق عليها قائلاً : "الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه الحمد لله عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته ورضا نفسه اللهم انبته نباتاً حسناً واجعله ذريةً صالحه يارب العالمين الحمد لله سفيان محمد عبد الرحمن".


نتيجة بحث الصور عن محمد عبدالرحمن


مي كساب
رُزقت الفنانة مي كساب بإبنها الثالث نوح من زوجها المطرب الشعبي أوكا،وأعربت مي عن سعادتها الكبيرة، حيث نشرت صورة لغرفتها من المستشفي، وعلقت على الصورة قائلة :"‏الحمد لله حتي يبلغ الحمد منتهاه ⁧، نوح_محمد صلاح الشريف⁩، وصل بالسلامة شكرًا لكل حد دعالي، ربنا يرزق كل مشتاق"، يُشار أن مي تزوجت من أوكا فى شهر أغسطس عام ٢٠١٥، ولها منه بنتين هم: فريدة، وداليدا.



نتيجة بحث الصور عن مي كساب ونوح


محمود عبد المُغني


رُزق الفنان محمود عبد المغنى بمولوده الثالث من زوجته مي، واطلق عليه اسم "آدم"، و لديه ابنين آخرين وهم عمر ومريم.


نتيجة بحث الصور عن محمود عبد المغني


محمد إمام
رُزق الفنان محمد عادل إمام، بابنته الأولى خديجة، حيث نشر المخرج رامي إمام شقيق محمد عبر حسابه علي" إنستجرام" صورة لمحمد وزوجته وصورة أخرى لبالون، وعلق على الصور قائلاً:" وصلت النهاردة بالسلامة خديجة محمد إمام، وأخيرًا بقيت عم". 




آخرهم حمدي الميرغني.. فنانين رزقوا بأطفال خلال عام ٢٠١٩
ويزو 
رُزقت ويزوا نجمة" مسرح مصر" بمولودها الأول التي أطلقت عليه اسم إسماعيل، وأعربت ويزو عن سعادتها بمولودها من خلال حسابها على" إنستجرام"، حيث نشرت صورة من شخصيات الكارتون، وعلقت ويزو على الصورة قائلة :" الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ربنا رزقنا بالأستاذ أو الدكتور أو المهندس أو الكابتن أو الظابط أو المستشار، اللي ربنا كاتبهوله هايشوفه (اسماعيل شريف حسني) نورتنا وزودتنا ويارب تبقي ابن بار بابويك واحنا نبقي بارين بيك ياعيوني". 

نتيجة بحث الصور عن ويزو وطفلتها


وفاء قمر
رُزقت الفنانة وفاء قمر بطفلها الأول آدم من زوجها الفنان هيثم محمد، حيث هيثم صوره مع زوجته قبل ذهابهما إلى المستشفى من خلال حسابه على" إنستجرام "وعلق على الصورة قائلاً :" بحبك يا أم آدم" .



جنات
رُزقت المطربة جنات بالمولودة الأولى لها، التي اطلقت عليها نفس اسمها "جنات"، حيث نشرت جنات عبر حسابها على" إنستجرام "صورة لباب غرفتها بالمستشفى، وعلقت على الصورة قائلة: "الحمد لله وصلت بنتنا الأولى بالسلامة (جنات) بارك الله لنا فيها ورزقها البر والصلاح شكرًا على دعواتكم وأمنياتكم".



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