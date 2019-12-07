بدء ندوة المعاهد المتخصصة في الإسكندرية المسرحي العربي

بدأت منذ قليل ندوة عن دور معاهد وكليات الفنون في تنمية الصناعات الثقافية ضمن فعاليات الدورة الاولي من مهرجان الاسكندريه المسرحي العربي للمعاهد و الكليات المتخصصة، بمشاركة د. رامي حداد عميد كلية الفنون والتصميم بالجامعة الأردنية، د. هشام بن عيسى مدير المعهد العالي للفن المسرحي بجامعة تونس، د. محمد الحاج الأمين العام لاتحاد جمعية كليات الفنون في اتحاد الجامعات العربية وعميد كلية الفنون والعمارة بالجامعة اللبنانية ، د. محمد رفعت رئيس لجنة الندوات بالمهرجان.



الجدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية المسرحى العربي للمعاهد والكليات المتخصصة يقام تحت رعاية د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، وبدعم من الهيئة العربية للمسرح، وأسسه د. أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، ويرأس تلك الدورة د. علاء عبد العزيز سليمان، ونائب رئيس المهرجان د. انجي البستاوى.