مشاهدة مباراة ريال مدريد وإسبانيول بث مباشر real madrid vs espanyol live stream free

يستضيف فريق ريال مدريد نظيره إسبانيول اليوم السبت الموافق 7 / 12 / 2019، على ملعبه "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز (الليجا) بالموسم الحالي 2019 – 2020، في مباراة يبحث خلالها الفريق الملكي عن تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لمحاولة الإنفراد بصدارة البطولة المحلية.





موعد البث المباشر لمباراة ريال مدريد ضد إسبانيول YALLA SHOOT:





تقام مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول اليوم السبت 7 – 12 – 2019 في تمام في تمام الساعه 14:00 بتوقيت القاهرة – الخرطوم - طرابلس، إضافة إلى الساعة 13:00 بتوقيت - الرباط – الجزائر – تونس، والساعة 15:00 بتوقيت مكة - اسطنبول – الكويت – صنعاء – القدس، والساعة 16:00 بتوقيت أبوظبي – مسقط، وتقام في تمام الساعة 12:00 بالتوقيت العالمي "جرينتش"، ويمكن متابعة بث مباشر للمباراة بشكل حصري على قناة beIN SPORTS HD 3 تعليق (خالد الحدي)، وسيكون هناك ستوديو تحليلي يسبق المباراة يضم كوكبة من نجوم كرة القدم العالمية.





مفاجأة ريال مدريد أمام إسبانيول في الدوري الإسباني COOL KORA :





يرتدي فريق ريال مدريد قميص باللون الأخضر وهو القميص الثالث للفريق الملكي وذلك في مباراته اليوم السبت ضد إسبانيول بالدوري الإسباني، ويأتي ذلك كدعم لقمة المناخ المقامة بالعاصمة الإسبانية "مدريد" لمحاولة جذب أنظار العالم نحو هذا الحدث الهام، تابع بث مباشر KORA LIVE لمباراة ريال مدريد علي رابط YOUTUBE بدون تقطيع.. شاهد بث مباشر مباراة ريال مدريد عبر رابط (جول العرب) بجودة تناسب جميع السرعات.





تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وإسبانيول YALLA LIVE:





أعلنت عدد من القنوات المفتوحة عن اذاعة مباراة ريال مدريد ضد اسبانيول اليوم السبت، في الجولة السادسة عشر من الدوري الاسباني الممتاز بالموسم الحالي وهي:

- Match Football 1

- Match Football 1

- Sport +

- Football 1

- Digi Sport 1 HD Slovakia

- CBC SPORT HD

- LaLiga TV Bar

- Movistar LaLiga HD

- Eleven Sports 1 HD

- DAZN 1 HD

- Spiler 1 TV





ريال مدريد في "ورطة" قبل مواجهة إسبانيول KOOORA 4 GOAL:





يواجه فريق الزمالك أزمة كبيرة قبل مواجهة إسبانيول اليوم السبت، وذلك بسبب الغيابات التي يعاني منها الفريق الملكي في مباراة اليوم، ويفتقد الريال جهود عدد من اللاعبين في لقاء اليوم أبرزهم، أسينسيو، وخاميس رودريجيز، وجاريث بيل، وهازارد، ولوكاس فاسكيز، ومارسيلو للإصابة، بينما استُبعد ناتشو وماريانو دياز بقرار فني.



