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«يلا شوت الجديد» NOW REAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وإسبانيول بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش ريال مدريد RE

السبت 07/ديسمبر/2019 - 01:18 م
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بوابة الفجر
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يلاشووت مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر للدوري الإسباني الممتاز، اليوم السبت 7 ديسمبر 2019، YALLA SHOOT ريال مدريد يستضيف سوسيداد على ملعب سانتياجو بيرنابيو معقل الملكي، بالليجا.

كورة أونلاين حيث يستضيف ريال مدريد نظيره إسبانيول، على ملعب سانتيجو بيرنابيو معقل الملكي مساء اليوم في مباراة من العيار الثقيل، حيث يسعى الميرنجي للإستمرار على صدارة جدول الترتيب، KORA ONLINE مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول، بالليجا الإسبانية.

كورة ستار وكان ريال مدريد، نجح في تحقيق الفوز على ألافيس بهدفين مقابل هدف وحيد، بالجولة الخامسة عشر، ليحافظ على صدارة جدول الترتيب رفقة برشلونة صاحب نفس الرصيد، تابع بث مباشر KOORA STAR، مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول بالجولة الخامسة عشر من الدوري.

موعد مباراة ريال مدريد وإسبانيول بالدوري الإسباني

ويستضيف ريال مدريد نظيره إسبانيول، في مباراة قوية، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة والساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة والرابعة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وإسبانيول بالدوري الإسباني

كورة جول حيث تُذاع مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية beIN Sport HD 3، الناقل الحصري لمباريات الليجا، KORA GOAL ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة.

الأسطورة مشاهدة مباراة ريال مدريد وإسبانيول، بالجولة السادسة عشر حيث يحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 31 نقطة، متساويًا مع برشلونة بنفس الرصيد متخلفًا بفارق الأهداف، بينما يحتل إسبانيول، المركز قبل الأخير برصيد 9 نقاط، alostora تابع حصريًا مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول، بالدوري الإسباني.

يلا شووت ويدخل الفريقين بهدف تحقيق الفوز دون غيره حيث يسعى الملكي للاحتفاظ بصدارته، فيما يطمح إسبانيول للخروج من موقفه والهروب من شبح الهبوط، YALLA SHOOT مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول، بالليجا الإسباني.

ويمكنكم متابعة مباراة ريال مدريد وإسبانيول، بالجولة السادسة عشر بموقع الفجر الرياضي بث مباشر ودون تقطيع عبر رابط كورة بلس بالليجا الأسبانية KOORA PLUS.

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