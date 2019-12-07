راجكومار راو يكشف عن مشاركته في فيلمان جديدان في حفل هندي

ثلاثة أفلام، في مراحل مختلفة من حياته، وثلاثة تجارب مختلفة، حيث يشارك راجكومار راو تجربته في العمل في أفلامه LSD، Shahid وStree.



انتهى اليوم الأول من حفل الهند اليوم Conclave East 2019 بشكل كبير، وكل هذا بفضل حضور راجكومار راو الكاريزمي على المسرح، وأفتن الحضور بمحاكاته، وحركاته الراقصة، وبعض الملاحظات الذكية حقا.



ولكن الحديث كان لابد أن يكون عن السينما بشكل عام، وأفلامه، لكي يكون دقيقا، وعندما سئل راو عن ثلاثة من أهم الأفلام في حياته المهنية: LSD وShahid وStree تحدث راو عن كيف وصلت الشهرة إليه في ثلاث مراحل مختلفة جدا من حياته ومهنته، وكيف كانت كل واحدة منها مختلفة عن الأخرى.



قال راو: "كان LSD فيلمي الأول، لذلك سيكون خاصًا إلى الأبد، وذلك عندما تحقق حلمي عندما تلقيت مكالمة من ديباكار بانيرچي، كان فيلما رائعا، وكان أول فيلم رقمي، كان لدي الكثير من المرح في التصوير مع بانيرچي".



أصبح LSD نجاحًا كبيرًا وهامًا، حيث وضع على الفور كل من راو وبانيرچي على الخريطة، وفجأة عانى الجمهور من نوع مختلف تمامًا من السينما، وهو شيء لم يشاهدوه من قبل في بوليوود.



وفي معرض حديثه عن فيلم Shahid، وهو فيلم فاز بالجائزة الوطنية، قال راو: "لقد كان Shahid أول تعاون لي مع هانسال ميهتا، إنّه فحص حيوي، لذا الكثير من الإعدادات كانت مُتورطة، قضيت الكثير من الوقت مع خالد شقيق شاهد، لقد كان اختبارا روحيا".



ثم مع فيلم Stree، أعاد راو تعريف النجاح التجاري والنجاح الحرج، حيث فيلم متخصص مثل Stree يطرح في السينمات، وقال راو: "يا Stree، لقد وجدت هذا فريد من نوعه، الناس بالكاد يجمعون بين الرعب والكوميديا، لقد كان فيلم خفيف القلب، لذا ليس هناك حاجة للإعدادات، لكن كان هناك الكثير من الإرتجال، وهكذا كانت هذه مرة أخرى تجربة مختلفة".



على صعيد العمل، هناك عدد من الأفلام القادمة ل راجكومار راو، وبصرف النظر عن The White Tiger مع بريانكا شوبرا وفيلم Roohi Afza مع جانهفي كابور، فكشف راو أنه سوف يظهر في فيلمين آخرين، حيث قال: "لقد أنهيت لتوي فيلما آخر مع هانسال ميهتا بعنوان مؤقت هو Turram Khan، ثم أنا متحمس للغاية لفيلم مع أنوراج باسو تحت عنوان Ludo.



