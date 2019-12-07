«يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة ريال مدريد وإسبانيول بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش ريال مدريد بدون تقطيع REAL

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السبت 07/ديسمبر/2019 - 01:10 م
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بوابة الفجر
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انتزع ريال مدريد نقاط المباراة الثلاث في المواجهة السابقة أمام ديبورتيفو ألافيس ليرتفع رصيد الملكي إلى النقطة 31 ليستمر في مصارعة غريمه التقليدي برشلونة على الصدارة. وضمن نجوم ريال مدريد التأهل لدور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا على الرغم من تعادلهم مع باريس سان جيرمان في مباراة قدم فيها الفريق الإسباني آداءً رائعاً ولم يكن ينقصه سوى الفوز.

وفي ظل إحتياج ريال مدريد لتحقيق الفوز دائماً في المباريات المقبلة في الدوري الإسباني حتى لا يهرب غريمه التقليدي برشلونة بالصدارة، يحتل إسبانيول المركز التاسع عشر برصيد 9 نقاط فقط وبفارق 5 نقاط كاملة عن أول مراكز الأمان وهو المركز الذي يحتله فريق ريال مايوركا.

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