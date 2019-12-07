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براءة عامل من تهمة هتك عرض طالبة بمدينة نصر

السبت 07/ديسمبر/2019 - 01:16 م
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بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس ببراءة المتهم "أحمد.م"، من تهمة هتك عرض طالبة بمدينة نصر، لعدم كفاية الأدلة.

صدر الحكم برئاسة المستشار على الهوارى، وعضوية المستشارين أشرف العشماوى وخالد فخرى الشلقامى، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.

وأسندت النيابة للمتهم "أحمد.م"، عامل روبابيكيا، تهمة هتك عرض الطالبة " م.أ"، بأن سبها بألفاظ خادشة للحياء وبذيئة، وراقبها حتى دخلت لمسكنها وهرول خلفها، وما أن ظفر بها حتى لامس أجزاء حساسة بجسدها، إلا أنها استغاثة بالجيران ما دفعه للهروب.
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الكلمات المفتاحية

هتك عرض محاكم التجمع الخامس حوادث أخبار مصر

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