براءة عامل من تهمة هتك عرض طالبة بمدينة نصر

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس ببراءة المتهم "أحمد.م"، من تهمة هتك عرض طالبة بمدينة نصر، لعدم كفاية الأدلة.





صدر الحكم برئاسة المستشار على الهوارى، وعضوية المستشارين أشرف العشماوى وخالد فخرى الشلقامى، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.



