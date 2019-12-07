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علاء عبدالعزيز: بنعمل على تحفيز خيال المتدرب خلال ورشة التأليف المسرحي

السبت 07/ديسمبر/2019 - 01:13 م
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بوابة الفجر
عبد الحافظ حمدي
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أكد د. علاء عبد العزيز سليمان رئيس مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة ومدرب ورشة التأليف المسرحي المقامة ضمن فعاليات الدورة الأولى من المهرجان، أن الورشة تعتمد على تحليل لصورة كاريكاتورية تحتوى شخصيتين، حيث يحاول المتدربين تدريجيا تحويلها إلى شخصيات درامية وخلق علاقات بينهما، وصولا إلى كتابة نص درامى قصير مع نهاية الورشة، وربما يستمر العمل به إلى ما بعد الورشة من خلال التواصل مع المتدربين.


وأضاف "عبد العزيز" قائلا: "قمت بحذف العنوان الذى يحمله كل كتاب فى الصورة ووضعت بدلا منه علامة استفهام ليقوم كل متدرب باقتراح العنوانين، وبعد مناقشة العناوين المختلفة للمتدربين يكون على كل متدرب أن يختار أكثر عنوان أعجبه من بين ما اقترحه زملاؤه لكل كتاب و مناقشة أسباب اختيارات كل متدرب، حيث تسعى هذه المرحلة من التدريب إلى تحفيز خيال المتدرب مستخدما اللغة اللفظية بشكل مكثف لاستكمال الناقص فى الصورة وفقا لقراءته السريعة لعناصرها المرئية".


وأشار "عبد العزيز" إلى المراحل المتتالية في الورشة التى تتضمن قدرة المشاركين على وضع عنوانا للكتابين، قيامهم بوظيفة الوصف والتحليل لمحتوى الكتاب، قدرة المتدرب على تحديد مدى تقاطع الفكرة والعاطفة عند كل شخصية مع الأخرى، وبالتالى يبدأ المتدرب فى اكتشاف ملامح الصراع وفقا لتعارض إرادات ودوافع الشخصيتين، وتدريجيا يبدأ المتدرب فى تحويل الحديث الفردى لكل شخصية إلى جمل حوارية تمتزج فيه ملامح الفكرة مع نظيرتها عند الشخصية الأخرى.


الجدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية المسرحى العربي للمعاهد والكليات المتخصصة يقام تحت رعاية د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، وبدعم من الهيئة العربية للمسرح، وأسسه د. أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، ويرأس تلك الدورة د. علاء عبد العزيز سليمان، ونائب رئيس المهرجان د. انجي البستاوى.
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