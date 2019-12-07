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أكرم حسني يهنئ تامر حسني على دخوله موسوعة جينيس

السبت 07/ديسمبر/2019 - 01:11 م
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أكرم وتامر
أكرم وتامر
نور طلعت
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حرص الفنان أكرم حسني، علي تهنئة صديقه الفنان تامر حسني، لدخوله موسوعة"جينيس" كأكثر فنان مؤثر ومُلهم في العالم.

ونشر أكرم، صورة لتامر أثناء تسلمه الشهادة من الموسوعة، وكتب عليها: "مبروك يا تامر فوزك بلقب موسوعة"جينيس" كأكثر فنان مؤثر في العالم، إنت فنان بجد وتستاهل كل خير ومستني جدا أتفرج علي فيلم"الفلوس".

وجاء سبب ترشيح النجم تامرحسني لموسوعة جينيس ريكورد عن أكثر فنان مؤثر وملهم في العالم ) يبعث طاقه إيجابيه لجمهوره من خلال اشهر اغانيه وقصة كفاحه ومعاناته كشاب بدأ من تحت الصفر حتى أصبح أهم وأشهر فنان عربي يقتدوا به الشباب ويقلدوه وحتى منافسيه يمشون على خطاه وطريقة ملابسه وتقمص ستايله ولحيته وشعره، والفنان الوحيد الذي يستقبله الشعوب بالآلاف وسط زفه موسيقيه ووروود من ارض المطار حتى مغادرته البلاد.

وفي أول تصريح له عقب فوزه باللقب، قال حسني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج"الحكاية" بدأ الموضوع عندما تمت دعوتي لإقامة أول معرض لبعض ملابسي التي ارتديه في أعمالي الفنية.

وأكد أن ريع هذا المعرض سيذهب إلى الأطفال العرب المشردين في العالم.

وأضاف أنه رحب بالفكرة للغاية ولاسيما وأنها تتضمن هدف إنساني، وأثناء هذه الرحلة، شهد المعرض إقبالًا جماهيريًا كبير، ولهذا السبب تم ترشيحه كأكثر فنان ملهم ومؤثر في العالم.

وأوضح تامر أن جينيس من أكبر المؤسسات التي تتحرى الدقة، بل ولديها شروط معقدة للغاية وصعبة في الاختيار، ومن أبرز هذه الشروط أن يذهب الفنان إلى بلد أخرى غير أرضه، ويقام الحدث هناك ويأتي له عدد كبير من جمهوره من جميع الجنسيات في كل القارات خلال 4 أيام فقط، لكي يستحق لقب الأكثر تأثيرًا وإلهاما، وبسبب ضخامة الحدث وشروطه، صرح تامر بأنه قد رفض المشاركة فيه مرتين من قبل.

واستطرد تامر أن هناك عدة أعمال ساهم من خلالها في نشر الوعي الإيجابي بين جمهوره، وأثر فيهم، وأبرزها مشهد التوعية من المخدرات في فيلم نور عيني، وأيضًا أغنية الموضوع فيك التي بثت روح الأمل والشجاعة في نفوس الشباب، وفي أغنية أنا مش عارف أتغير.

والجدير بالذكر أن آخر رقم قياسي كان من نصيب النجم الأمريكي روبرت داوني وبعده كان من نصيب إحدى اكبر جامعات العالم.

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