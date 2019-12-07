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تحت شعار ثروتك صنعتك.. بنك قناة السويس يقيم معرضًا للحرف اليدوية لدعم ذوى الهمم

السبت 07/ديسمبر/2019 - 01:05 م
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بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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أقام بنك قناة السويس معرضا للحرف اليدوية لذوي الهمم تحت شعار ثروتك صنعتك، وذلك في إطار الدعم الذي يولية البنك لتمكينهم اقتصاديا في المجتمع المصري.

افتتح المعرض عضو مجلس النواب، وعضو مجلس إدارة المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، الدكتورة هبه هجرس، وحسين رفاعي رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، وبحضور لفيف من الشخصيات العامه منهم النائبة شاديه ثابت والنائبة نشوي الديب أعضاء مجلس النواب، وممدوح الشربيني المدير التنفيذي لغرفة صناعة الحرف اليدوية في اتحاد الصناعات المصرية، ونخبه من العاملين في بنك قناة السويس.

وقال حسين رفاعي إن  بنك قناة السويس يسعى إلى تبنى برامج فعالة لخدمة المجتمع يأخذ في الاعتبار الاحتياجات الأساسية التي تواجه المجتمع مثل الصحة والتعليم وتوفير حياة كريمة وبيئة معيشية جيدة وكذلك مساندة الفئات الأكثر احتياجا والحفاظ على البيئة وبالتالي رفع القدرات البشرية والمجتمع.

أضاف أن البنك حريص على تقديم كل سبل الدعم لذوي الهمم والمشاركة في رعاية مختلف الأنشطة والفعاليات التي تحقق لهم التوظيف والاندماج في المجتمع كما ساهم  البنك سابقا بالاشتراك مع محافظة الجيزة في توفير دراجات بخارية لذوي الاحتياجات الخاصة، وساهم أيضا في تأسيس الصندوق الخيري عطاء لدعم حالات ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقالت نور الزيني، مدير عام الاتصال المؤسسي والمسئولية الاجتماعية، إن الفكرة نشأت للأحتفال بأبناؤنا ذوي الهمم ودعمهم اقتصادياً في اطار الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة يوم 3 ديسمبر من كل عام و الذى أعلنته  الأمم المتحدة و ايضاً استكمالاً لإعلان الدولة أن عام 2018 الماضي عاما للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

وجاءت فكرة إقامة معرض لبيع منتجات الحرف اليديوة لذوى الاحتياجات الخاصة بهدف دعم وتكريم من  يمتلكون قدرات خاصة ومواهب مختلفة وتعزيز مشاركتهم في الحياة الاقتصادية.

وكذلك تم اتاحة الدعم الترويجى للعارضين عن طريق قيام إدارة الاتصال المؤسسى بتصميم وطباعة فلاير تحتوي على صور المنتجات وطرق الاتصال ليتمكنوا من الترويج لمنتجاتهم وبالتالى المزيد من الدعم الاقتصادي لهم و تم عمل كتيب يتضمن كافة العارضين و منتجاتهم .

وقام البنك على هامش المعرض بتكريم كل من النائبة الدكتورة جهاد عامر عضو مجلس البرلمان، رئيس لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة، وهبه حافظ المدير التنفيذي لصندوق "عطاء" الخيرى لدعم ذوى الإعاقة وكذلك تم تكريم كل المؤسسات والجمعيات المشاركة وعددهم ١٢ جمعية والاحتفال باعياد ميلاد بعض الأبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة،  و قدموا فقرات فنيه وغنائية متنوعة اثني عليها الحضور .
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