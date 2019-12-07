Advertisements
Advertisements
Advertisements

أستراليا: إخماد "حرائق سيدني" سيستغرق أسابيع

السبت 07/ديسمبر/2019 - 01:02 م
Advertisements
حرائق سيدني
حرائق سيدني
وكالات
Advertisements

أكد عاملون في مجال الإطفاء بأستراليا، اليوم السبت، أن إخماد الحرائق الضخمة في مدينة سيدني سيستغرق أسابيع.

 

وأشار العاملون إلى أنه لن يتم إخماد الحرائق دون أمطار غزيرة، وذلك بعد أن غطى الدخان سماء المدينة، مما أدى إلى زيادة في أمراض الجهاز التنفسي وإلغاء مباريات رياضية في الهواء الطلق.

وبحسب قناة سكاي نيوز عربية، كافح الآلاف من رجال الإطفاء المنهكين قرابة 100 حريق في ولاية نيو ساوث ويلز، السبت، ويحاولون إخماد حرائق الغابات منذ شهر.

 

واشتعل الحريق الكبير شمالي سيدني، أكبر مدن أستراليا، الجمعة، بعد اندماج عدد من الحرائق، ويستعر الآن في حوالي 830 ألف فدان.

 

وقال جهاز الإطفاء في المناطق الريفية بالولاية "نحتاج إلى أمطار غزيرة لإخماد هذه الحرائق. هذا هو ما سيوقفها. سيستغرق إخماد هذا أسابيع كثيرة".

 

وحرائق الغابات شائعة في أستراليا خلال الصيف الحار الذي يبدأ في ديسمبر، لكن الحرائق بدأت في وقت مبكر للغاية هذا العام، وألقي اللوم في هذا على ارتفاع درجات الحرارة والرياح الجافة، والحرائق المتعمدة.

 

وقال مكتب الأرصاد الجوية على تويتر إن الحرائق المحيطة بسيدني تطلق كميات كبيرة من الدخان في الهواء، لدرجة تجعلها تبدو على شاشات الرادار وكأنها "كميات كبيرة من المطر".

 

وقالت إدارة الصحة في نيو ساوث ويلز في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة إن نحو 1140 شخصا سعوا للحصول على مساعدة طبية بعد معاناتهم من مشكلات في التنفس أو الربو خلال الأسبوع الماضي.

 

وتلقت خدمة الإسعاف في الولاية عددا أكبر من المكالمات الهاتفية بمقدار الثلث.

 

ولقي 6 أشخاص حتفهم واحترق قرابة 700 منزل، وسوي الكثير من الأفدنة بالأرض.

 

وتكافح ولاية كوينزلاند المجاورة نحو 45 حريق غابات في ظل درجات حرارة، سجلت ما يصل إلى 40 درجة مئوية، السبت.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

حرائق سيدني حرائق الغابات استراليا

أخبار تهمك

«كورة لايف» مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر KORA STAR يلا شوت PLUS ديربي مانشستر derby manchester

الآن

رضا عبد العال يهاجم نجم الأهلي: "كفاية هجص"

منذ ساعتين و 44 دقيقة

«كورة ON لاين» مشاهدة مباراة الأهلي والهلال sudan بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY تايم سبورت رابط ماتش الاهلي NOW

منذ حوالي 17 ساعة

«اونلاين» NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد وإسبانيول بث مباشر AHLY goal كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش ريال مدريد NOW

منذ حوالي 17 ساعة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بي ان سبورت بث مباشر YALLAKORA رابط ماتش الاهلي بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ حوالي 16 ساعة

«يلا شوت on sport» مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف ZAMALEK VS Primeiro de Agosto

الآن

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر YALLAKORA يلا شوت الجديد رابط ماتش الاهلي «هدف رمضان صبحي»

منذ حوالي 17 ساعة

رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر AHLY goal كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش الأهلي NO

منذ حوالي 20 ساعة

رابط «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك واول أغسطس بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY نتيجة ماتش الزمالك LIVE

الآن

«يلا شوت بي ان سبورت المفتوحة» مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الاهلي اليوم YALLA AHLY

منذ حوالي 17 ساعة

12 قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر بدون تقطيع ahly beIN

منذ حوالي 21 ساعة

مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشر| AHLY VS AlHilal Omdurman live match caf champions league

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الأهلي يعاقب أحمد فتحي وربيعة

منذ أقل من ساعة

يلا شوت رابط بي ان سبورت مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر YALLAKORA رابط ماتش الاهلي بدون تقطيع oN

منذ حوالي 16 ساعة

5 قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة الاهلي والهلال تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي والهلال في بطولة افريقيا

منذ حوالي 17 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر اليوم السبت 6-12-2019 في الدوري الإنجليزي liverpool v bournemouth LIVE

الآن

موضوعات متعلقة

نشوب أكثر من 100 حريق فى غابات فى شرق أستراليا

"نفوق الكوالا".. التفاصيل الكاملة لحرائق غابات أستراليا بسبب الجفاف

الحرائق تدمر عشرات المنازل في أستراليا

مصرع 3 أشخاص وفقدان 4 وتدمير 150 منزلا في حرائق الغابات باستراليا

تحذير هام من سفارة المملكة لرعاياها في أستراليا

"إجلاء المواطنين وتدمير مئات المنازل".. حصاد خسائر استراليا جراء حرائق الغابات

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:20 م

«يلا شوت on sport» مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف ZAMALEK VS Primeiro de Agosto

«كورة لايف» مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر KORA STAR يلا شوت PLUS ديربي مانشستر derby manchester

06:30 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر اليوم السبت 6-12-2019 في الدوري الإنجليزي liverpool v bournemouth LIVE

03:39 م

«اونلاين» NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد وإسبانيول بث مباشر AHLY goal كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش ريال مدريد NOW

08:48 م

12 قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر بدون تقطيع ahly beIN

04:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status