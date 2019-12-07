66 ألف رأس ماشية.. حصيلة "بيطري المنيا" خلال حملة التحصين ضد الحمى القلاعية

أعلنت مديرية الطب البيطري بالمنيا، تحصين ٦٦ ألف رأس ماشية بالحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرض الحمي القلاعية وحمي الوادي المتصدع في نهاية الأسبوع الثاني.



وقال الدكتور محمد عثمان، مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، إن الحملة يجري تنفيذها من خلال 104 لجان تشمل كافة قرى المحافظة، وقد بدأت الحملة يوم السبت 23 من شهر نوفمبر، مشيرًا إلى أن الحملة تستمر على مدار شهر كامل، بجميع الوحدات البيطرية بالمراكز التسعة.



وناشد مدير المديرية، المزارعين والفلاحين بسرعة الاستجابة للفرق القائمة على تنفيذ الحملة وتحصين رؤوس الماشية من أجل القضاء على مرض الحمى القلاعية والحفاظ على الثروة الحيوانية.

