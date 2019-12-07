Advertisements
Advertisements
Advertisements

66 ألف رأس ماشية.. حصيلة "بيطري المنيا" خلال حملة التحصين ضد الحمى القلاعية

السبت 07/ديسمبر/2019 - 01:03 م
Advertisements
الحملة
الحملة
أحمد الخميسي
Advertisements
أعلنت مديرية الطب البيطري بالمنيا، تحصين ٦٦ ألف رأس ماشية بالحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرض الحمي القلاعية وحمي الوادي المتصدع في نهاية الأسبوع الثاني.

وقال الدكتور محمد عثمان، مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، إن الحملة يجري تنفيذها من خلال 104 لجان تشمل كافة قرى المحافظة، وقد بدأت الحملة يوم السبت 23 من شهر نوفمبر، مشيرًا إلى أن الحملة تستمر على مدار شهر كامل، بجميع الوحدات البيطرية بالمراكز التسعة.

وناشد مدير المديرية، المزارعين والفلاحين بسرعة الاستجابة للفرق القائمة على تنفيذ الحملة وتحصين رؤوس الماشية من أجل القضاء على مرض الحمى القلاعية والحفاظ على الثروة الحيوانية.
Advertisements

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر اليوم السبت 6-12-2019 في الدوري الإنجليزي liverpool v bournemouth LIVE

الآن

«كورة ON لاين» مشاهدة مباراة الأهلي والهلال sudan بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY تايم سبورت رابط ماتش الاهلي NOW

منذ حوالي 17 ساعة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بي ان سبورت بث مباشر YALLAKORA رابط ماتش الاهلي بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الأهلي يعاقب أحمد فتحي وربيعة

منذ أقل من ساعة

12 قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر بدون تقطيع ahly beIN

منذ حوالي 21 ساعة

يلا شوت رابط بي ان سبورت مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر YALLAKORA رابط ماتش الاهلي بدون تقطيع oN

منذ حوالي 16 ساعة

«يلا شوت on sport» مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف ZAMALEK VS Primeiro de Agosto

الآن

«يلا شوت بي ان سبورت المفتوحة» مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الاهلي اليوم YALLA AHLY

منذ حوالي 17 ساعة

رضا عبد العال يهاجم نجم الأهلي: "كفاية هجص"

منذ ساعتين و 44 دقيقة

مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشر| AHLY VS AlHilal Omdurman live match caf champions league

منذ حوالي 17 ساعة

«كورة لايف» مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر KORA STAR يلا شوت PLUS ديربي مانشستر derby manchester

الآن

«اونلاين» NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد وإسبانيول بث مباشر AHLY goal كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش ريال مدريد NOW

منذ حوالي 17 ساعة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر YALLAKORA يلا شوت الجديد رابط ماتش الاهلي «هدف رمضان صبحي»

منذ حوالي 17 ساعة

رابط «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك واول أغسطس بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY نتيجة ماتش الزمالك LIVE

الآن

5 قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة الاهلي والهلال تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي والهلال في بطولة افريقيا

منذ حوالي 17 ساعة

رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر AHLY goal كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش الأهلي NO

منذ حوالي 20 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:20 م

«يلا شوت on sport» مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف ZAMALEK VS Primeiro de Agosto

«كورة لايف» مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر KORA STAR يلا شوت PLUS ديربي مانشستر derby manchester

06:30 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر اليوم السبت 6-12-2019 في الدوري الإنجليزي liverpool v bournemouth LIVE

03:39 م

«اونلاين» NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد وإسبانيول بث مباشر AHLY goal كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش ريال مدريد NOW

08:48 م

12 قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر بدون تقطيع ahly beIN

04:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status