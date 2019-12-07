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هند صبري بإطلالة جديدة بيضاء.. "الجمال ليس في الوجه"

السبت 07/ديسمبر/2019 - 01:01 م
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هند صبير
هند صبير
رشا عادل
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نشرت الفنانة التونسية هند صبري، صورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلال الصورة مردية "فستانًا طويل منفوش باللون الاوف ويت ابرز جمالها وكان شعرها منسدل واعتمدت خلال الإطلالة على مكياج ناعم وابرزت انوثتها بحلق واسورة وخاتم".

وعلقت هند صبري، على الصورة قائلة: "الجمال ليس في الوجه الجمال هو نور في القلب".

ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة التونسية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا: "قمر" وأضاف آخر "قمر منوره الدنيا بحالها يا حلاوة الدنيا كلها"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"مدهشة".

ويذكر أن آخر أعمال هند صبري، فيلم "نورا تحلم"، وتدور أحداث الفيلم حول المرأة بين القانون والواقع، وحصلت من خلاله على افضل ممثلة في مهرجان الجونه في دورته الثالثة، وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم إيمان الشريف، ولطفي العبدلين وجمال ساسي، وحكيم بومسعودي، الفيلم من تأليف إخراج هند بوجمعة.
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