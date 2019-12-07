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إعادة فتح ميناء سفاجا بعد تحسن الأحوال الجوية

السبت 07/ديسمبر/2019 - 01:00 م
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سفينة
سفينة
كرستينا عياد
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، إعادة فتح ميناء سفاجا البحري، بمحافظة البحر الأحمر، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، بعد تحسن الأحوال الجوية، واستقرار الرياح.

وتم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية حيث يستعد الميناء لاستقبال السفينة BESKID_Y وعلى متنها 63 ألف طن قمح روسي، بينما تغادر 6 سفن وهي وادي الكرنك، الحرية 2، بوسيدون إكسبريس، أمانة، عزيز إكسبريس، القاهرة.

ومع انتظام الحركة الملاحية وأعمال الشحن والتفريغ بموانى الهيئة الست والموانى التخصصية بالثلاث محافظات السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء.
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ميناء سفاجا موانئ البحر الاحمر اعادة فتح ميناء سفاجا

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