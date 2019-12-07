إعادة فتح ميناء سفاجا بعد تحسن الأحوال الجوية





وتم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية حيث يستعد الميناء لاستقبال السفينة BESKID_Y وعلى متنها 63 ألف طن قمح روسي، بينما تغادر 6 سفن وهي وادي الكرنك، الحرية 2، بوسيدون إكسبريس، أمانة، عزيز إكسبريس، القاهرة.





ومع انتظام الحركة الملاحية وأعمال الشحن والتفريغ بموانى الهيئة الست والموانى التخصصية بالثلاث محافظات السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء.

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، إعادة فتح ميناء سفاجا البحري، بمحافظة البحر الأحمر، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، بعد تحسن الأحوال الجوية، واستقرار الرياح.