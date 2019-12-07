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فراش يستدرج تلميذة ويتحرش بها داخل حجرة الأنشطة بمدرسة ابتدائي بالشرقية

السبت 07/ديسمبر/2019 - 12:57 م
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تحرش - صورة تعبيرية
تحرش - صورة تعبيرية
إسلام علي
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ألقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بلبيس، بالشرقية، القبض على فراش بتهمة التحرش جنسيا بتلميذة بالصف السادس الإبتدائي بحجرة الأنشطة داخل المدرسة.

وتم إحالة المتهم لنيابة بلبيس للتحقيق برئاسة أحمد خطاب، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

وتلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بقيام "ع ر" 35 سنة فراش بمدرسة ابتدائي بقرية شبرا النخلة التابعة لمركز شرطة بلبيس، باستدراج طفلة في الصف السادس الابتدائي، إلى داخل حجرة الأنشطة والتحرش بها جنسيا.

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 15104 إداري مركز شرطة بلبيس لسنة 2019، فيما تبين من التحريات الأولية أن الفراش جارة الطفلة في المنزل ومتزوج ولديه أطفال، وأن الطفلة تعيش مع جدتها من والدتها لأنفصال الأبوين.

وتمكن ضباط مباحث مركز شرطة بلبيس، برئاسة الرائد إسلام عواد، رئيس المباحث، بإشراف العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائي لفرع الجنوب،من ضبط المتهم، وتم إحالته للنيابة العامة.
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