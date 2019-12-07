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مصادر برلمانية عراقية: 50 قتيلا في أحداث أمس ببغداد

السبت 07/ديسمبر/2019 - 12:37 م
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احتجاجات العراق
احتجاجات العراق
وكالات
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أعلنت مصادر برلمانية عراقية، اليوم السبت، سقوط 50 قتيلا في أحداث أمس بالعاصمة بغداد، حسبما ذكرت قناة العربية.

 

وقد أفادت وسائل إعلام عراقية، بارتفاع حصيلة اشتباكات حدثت أمس الجمعة، على جسر السنك في العاصمة بغداد إلى ستة عشر قتيلا وأكثر من أربعين مصاباً، مع استمرار إطلاق النار بصورة متقطعة.

 

وسيطر المسلحون على جسري الأحرار والسنك، ويتواجدون عند ساحتي الوثبة والخلاني ببغداد"، وحذرت مفوضية حقوق الإنسان من انفلات الوضع الأمني داعية القوات الأمنية للتدخل وإعادة الأمن لساحات التظاهر.

 

وكانت اشتباكات، قد أندلعت في كربلاء بين القوات الأمنية العراقية والمتظاهرين، الذين حاولوا اقتحام مبنى الحكومة المحلية وسط المدينة.

 

وأفادت مصادر طبية في دائرة صحة كربلاء، بإصابة أكثر من ثلاثين متظاهراً بالاختناق جراء استخدام القوات الأمنية القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين.

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جسر السنك انفلات الوضع الأمني احداث بغداد احتجاجات العراق 50 قتيل

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