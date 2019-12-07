يحيى حمزة يشيد بسلوكيات جمهور الأهلي في مباراة الهلال السوداني

أشاد الإعلامي يحيى حمزة بموقف جماهير الأهلي بالأمس في مباراة الفريق أمام الهلال السوداني بالجولة الثانية لمباريات المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا بعد قيام جماهير النادي الأهلي بتنظيف الملعب عقب انتهاء المباراة.





وعلق حمزة على هذا الموقف مشيرا إلى أن تلك المواقف يجب أن تصبح سمة الملاعب المصرية.





وعن تألق أفشة قال حمزة أن الأهلي وجد ضالته في اللاعب لتعويض عبدالله السعيد الذي لم ينجح أي لاعب في تعويضه حتى الآن.





وأكد مقدم برنامج تايم لايف عبر شاشة تايم سبورتس أن الأهلي تحت قيادة فايلر أصبح له قوة هجومية كبير أصبحت مرعبة للمنافسين.