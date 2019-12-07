أحمد السقا ينشر صورة جديدة من كواليس فيلم "إيراهيم الابيض"

نشر الفنان أحمد السقا، صورة جديدة له، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهر خلال الصورة واقفًا بجوار صديق له وكان مرتدي "فانلة حمالة باللون الاسود وبنطلون باللون الاسود وعقد".





ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور أحمد السقا، وجاءت التعليقات إيجابيةن فكتب ـحد متابعيه قائلًا: "وحش الوحوش أحمد السقا" وأضاف آخر "احلي فيلم في حياتك"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"بطل من يومك يا سقا".





ويذكر أن أحمد السقا، يواصل تصوير فيلمه الجديد الذي يحمل اسم "العنكبوت"، وتدور أحداث الفيلم إطار الإثارة والتشويق، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنانة مني زكي، ويسرا اللوزي، وظافر العابدين، وزكي فطين، وأحمد فؤاد سليم، والفيلم من تأليف محمد نابر، والفيلم من إخراج أحمد نادر جلال.