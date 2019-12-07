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حسن شاكوش يحيي حفل رأس السنة لصالح إحدى الشركات الخاصة

السبت 07/ديسمبر/2019 - 12:15 م
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حسن شاكوش
حسن شاكوش
سعد نبيل
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يشارك حسن شاكوش المطرب ومؤدي المهرجانات الشعبية، في احتفالا ليلة رأس النسة الميلادية، باحياء حفل غنائي على إحدى مسارح الشركات الخاصة بطريق سقارة.

حيث نشر "شاكوش"، البوستر الدعائي للحفل، عبر صفحته الرسمية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير، إنستجرام، معلقًا عليه: "انتظرونا اقوي حفلات راس السنة"، وتفاعل جمهوره ومتابعيه مع المناسبة بتعليقات اجابيه. 

ومن المقرر أن يقدم "شاكوش"، خلال الحفل باقة من ألمع مهرجاناته الشعبية التي حققت نجاحًا كبيرًا، وتخطت حاجز الـ100 مليون مشاهدة، وذاع صيته من خلالها، فضلًا عن أنه يقدم بعض الأغاني على طريقة الطرب الشعبي. 

يذكر أن آخر اعمال حسن شاكوش، مهرجان شعبي باسم "بنت الجيران"، بمشاركة عمر كمال، وكان قد اتجه الى الامارات لاحياء العديد من الحفلات بمناسية رأس السنة الميلادية.

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