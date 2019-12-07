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«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW EGYPT رابط مباشر الزمالك KORA ONLINE

السبت 07/ديسمبر/2019 - 12:05 م
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بوابة الفجر
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تقدم بوابة الفجر والفجر الرياضي، خدمة بث مباشر لأحداث اليوم، بث مباشر الزمالك، مشاهدة مباراة الزمالك، يلاقي الزمالك فى الثالثة عصر اليوم السبت، فريق مازيمبي الكونغولي، على ملعب "إيريك أطوغو كاستان" ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

مشاهدة الزمالك ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا 

وتلقى الزمالك هزيمة مفاجئة خلال مباراته الأخيره أمام إنبي بهدفين مقابل هدف، أحرز هدف الزمالك الوحيد محمود علاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري.

مشاهدة مباراة مازيمبي والزمالك بث بدون تقطيع 

ويحتل الزمالك حالياً المركز الثالث في جدول ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 10 نقاط، وتضم المجموعة الثانية العديد من الفرق القوية وهم الزمالك، ومازيمبي، زيسكو، بريميرو دي أوجوستوـ ووصل الزمالك إلى نهائي هذه البطولة عام 2016، لكنه خسر اللقب أمام فريق صن داونز الجنوب إفريقي.

بث مباشر اليوم الزمالك ومازيمبي 

وخسر الزمالك أول مباراة له في دور المجموعات، واضطر الفريق لتغيير مدربه بعد تلك الخسارة ليستعين الفريق بالمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، ليقود الفريق في مواجهة الشرقية بالكأس ويفوز عليه بنتيجة 3-1. 


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