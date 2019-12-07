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حبس جزارين لتعديهما على خفيرين بالشرقية

السبت 07/ديسمبر/2019 - 12:17 م
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متهم
متهم
إسلام علي
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قررت نيابة الحسينية، برئاسة محمد جاد، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد خفاجي، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، حبس جزارين أربعة أيام علي ذمة التحقيقات؛ لقيامهما بأعمال السرقة والتعدي علي خفرين نظامين من قوة قرية الأخيوة.

تلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام " رضا م " جزار ونجل عمه " محمود" جزار بالتعدي علي خفرين نظامين، من قوة قرية الأخيوة مركز شرطة الحسينية، أثناء قيامهما بمحاولة القيام بأعمال السرقة.

تم ضبط المتهمان وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 28012 جنح الحسينية لسنة 2019، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيقات.
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