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تأجيل زيارة وزيرة الصحة للإسماعيلية

السبت 07/ديسمبر/2019 - 12:16 م
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وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
منى صموئيل
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أُجلت زيارة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم السبت، إلى محافظة الإسماعيلية، لمتابعة الاستعدادات لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة، نظرا لالتزام طارئ لوزيرة الصحة والسكان، ومحافظ الإسماعيلية.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن فريق العمل من قيادات وزارة الصحة والسكان، يقومون الآن باستكمال جولة اليوم على المنشآت الطبية الجاري تطويرها بمحافظة الإسماعيلية، ورفع تقرير لوزيرة الصحة والسكان عن نتائج الجولة، وسيتم تحديد موعد جديد لزيارة الوزيرة للمحافظة على أن يتم اعلامكم بالموعد.

وكشف عن أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، من المقرر أن تتوجه غدا الأحد، إلى محافظة الأقصر، لمتابعة التجهيزات والاستعدادات الجارية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة، مشيرا إلى ان التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة سيشمل محافظتي الأقصر وجنوب سيناء فى مطلع شهر مارس القادم.

ويأتي ذلك في إطار الزيارات الميدانية لوزيرة الصحة والسكان لمتابعة الاستعدادات على أرض الواقع، والوقوف على معدلات تسجيل الأسر بالوحدات، وتذليل اى عقابات قد تواجه تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.
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