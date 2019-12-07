عمرو الليثي في مواجهة الأسد هتلر على "النهار".. غدًا

في حلقة خاصة من برنامج "واحد من الناس" يعرض د. عمرو الليثي حلقة خاصة ووجهًا لوجه مع الأسد هتلر في الأستوديو، واللقاء المثير مع أصغر مروضة وحوش في الشرق الأوسط، بين لحظات مليئة بالإثارة والرعب في حوار مع الجميلة والوحش.

كما يلتقى الليثى بالشابة هبة وجدي التي تعيش في جسد طفلة بعد ولادتها بعظم زجاجي يجعلها قابلة للكسر من اقل حركة، تحكي عن معاناتها ووحدتها بعد ان فقدت والديها، وتروي بدموعها مأساة حياتها التي ليس لها علاج.

يذاع برنامج "واحد من الناس" غداً الأحد الساعة ٩.٣٠ مساءً على شاشة "النهار".