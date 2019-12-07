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وزيرة البيئة توضح آلية تعامل الدولة مع قش الأرز

السبت 07/ديسمبر/2019 - 12:15 م
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وزيرة البيئة
وزيرة البيئة
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن ملفات البيئة بشكل عام يمكن استغلالها بشكل اقتصادي، موضحة أن أزمة قش الأرز في كل عام كانت تؤرق المواطن، حيث كان يتم حرق مكشوف لقش الأرز ومخلفات زراعية أخرى.
وأشارت "ياسمين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم السبت، إلى أنهم عملوا على جعل القش ذو قيمة من خلال أن يقوم المزارع بجمعه وبيعه لمتعهد لاستخدامه في مجالات أخرى، لافتة إلى أن هذا الأسلوب أثبت نجاح حيث شعر المزارع أن قش الأرز أصبح مكسب له.

وأضافت وزيرة البيئة، أنهم وفروا ندوات توعية للفلاحين بالأسلوب السليم للتعامل مع قش الأرز، كما أنهم وفروا عدد أكبر من نقاط تجميع قش الأرز للتسهيل على المزارعين تسليم قش الأرز، مشددة على ضرورة أن يكون هناك ضبط للغازات التي تنتج من المصانع وعوادم السيارات لمنع تكون السحابة السوداء.
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