الزمالك ضد أول أغسطس.. بشرى لجماهيره وعقدة لأندية أنجولا (أرقام)

يستعد نادي الزمالك لمباراة فريق أول أغسطس الأنجولي مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.









وتلقى الزمالك هزيمة قاسية من مازيمبي الكونغولي، في المباراة الافتتاحية من دور المجموعات بثلاثية نظيفة لكنه في هذه الليلة ربما يشفع تاريخه أمام الأندية الأنجولية في العبور.





تاريخ الزمالك ضد أندية أنجولا





ولعب الزمالك ضد الفرق الأنجولية في ثمان مناسبات مختلفة ولم يخضع للهزيمة سوى في مباراة واحدة ويحتفظ بسجل مميز أمام ممثلي أنجولا.





ويستعرض لكم "الفجر الرياضي"، تاريخ مواجهات الفارس الأبيض أمام الفرق الأنجولية، في البطولات الإفريقية.





الزمالك وأتليتكو أفياساو





كانت أول مباراة للزمالك أمام الفرق الأنجولية عام 2005، عندما واجه فريق أتليتكو أفياساو، ضمن منافسات دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.





واستطاع الزمالك في الخروج بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في مباراة الذهاب في أنجولا، والفوز بهدفين نظيفين في مباراة العودة، وتأهل الفارس الأبيض لدور الستة عشر.





الهزيمة الوحيدة من الفرق الأنجولية





في عام 2008، واجه الزمالك فريق إنتر كلوب في ثاني مواجهات الأبيض أمام الفرق الأنجولية، وكانت في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.





واستطاع الزمالك من تحقيق الفوز في المباراة الأولى في القاهرة بثلاثية نظيفة، فيما تلقى الهزيمة في اللقاء الثاني في أنجولا بهدفين مقابل هدف.





الزمالك وكابوسكورب





في نسخة 2014، تقابل الزمالك مع فريق كابوسكورب، ضمن مباريات دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.





وفاز نادي الزمالك في مباراة الذهاب بهدف نظيف، فيما سيطر التعادل السلبي على مباراة العودة، وتأهل الزمالك لدور الستة عشر من البطولة.





بترو أتليتكو وش السعد على جماهير الزمالك





في نسخة العام الماضي من الكونفيدرالية الإفريقية، واجه الزمالك فريق بترو أتلتيكو والذي يتواجد معه هذا الموسم في مجموعته في بطولة إفريقيا، في دور المجموعات من البطولة.





وتعادل بترو أتلتيكو خلال اللقاء الأول الذي أقيم في ملعب برج العرب بالإسكندرية، فيما حقق الزمالك الانتصار بهدف نظيف خلال اللقاء الثاني في أنجولا، والذي مهد الطريق للفارس الأبيض لاستكمال البطولة وتحقيقها في النهاية.





فهل سيظل الزمالك صاحب الكلمة العليا دائما على الفرق الأنجولية في البطولات الإفريقية، ويحافظ على سجلع المميز أمام ممثلي أنجولا؟







