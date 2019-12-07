درة ليست الأولى.. نور الشريف فنان طالته الشائعات حياً وميتاً

لا يختلف أحد عن النجم نور الشريف، كقيمة فنية لن تتكرر، في تاريخ السينما المصرية والعربية، وكذلك في الأعمال التليفزيونية التي قدمها؛ ليحفر اسمه بحروف من نور في عالم الفن، ويدخل موسوعة الـ100 فيلم، كثاني ممثل مصري بعد النجم شكري سرحان.





عقبات واجهت النجم نور الشريف





واجه نور الشريف صعوبات وعقبات كبيرة، في مسيرته الإبداعية التي قدمها خلال مشواره الفني، منذ بداية مشواره في عام 1967، وحتى رحيله في عام 2015.





رحيل نور الشريف بعد صراع مع المرض





ورحل الفنان الكبير نور الشريف عن عالمنا، في الـ11 من أغسطس عام 2015، بعد صراع مع المرض، ليرحل عن عالمنا، تاركاً إرثا فنياً كبيراً، يصعب على أحد تكراره.





زواج نور الشريف وبوسي





تزوج الراحل نور الشريف من النجمة بوسي، في عام 1972، بعد قصة حب شهيرة، عرفها كل من بالوسط الفني، وأنجب منها سارة ومي، واستمر زواجهما لسنوات طويلة، حتى حدث خلاف بينهما، ليعلنا انفصالهما رمسياً في عام 2006، قبل أن تعود علاقتهما مجدداً مع قدوم عام 2015، لتبقى بجواره خلال مرضه، وتؤازره في أيامه الأخيرة.





جمهور نور الشريف يؤازره





تعرض نور الشريف خلال مسيرته الفنية، إلى كثير من الشائعات التي طالته، وأثرت في حياته، أبرزهم الشائعة الشهيرة التي أطلقتها، جريدة البلاغ، ليتألم النجم عمر الشريف منها؛ ليخرج جمهوره المحب مؤازراً له ومعبراً عن حبه لنجمه الكبير.





نور الشريف تربطه علاقة عاطفية مع ميادة الحناوي





وبعد موت نور الشريف بلحظات، وقبل تشيع جثمانه إلى مثواه الأخير، انتشرت أكاذيب، تتعلق بوجود خلاف مع شقيق نور وبوسي، الذي أخفى دليل وجود علاقة عاطفية بين زوجها والمطربة الشهيرة ميادة الحناوي.

ونفت المطربة ميادة الحناوي، وجود علاقة عاطفية تربطها مع النجم نور الشريف، وتؤكد على أنها لم تشاهد نور الشريف إلا مرة واحدة بأحد المهرجانات، وأنها على علاقة طيبة بزوجته بوسي.





نور الشريف متهم برأه جمهوره





واستفزت جريدة "الديار اللبنانية"، جماهير وعشاق النجم الكبير نور الشريف، بشائعة ميادة الحناوي، وادعت الجريدة عبر صفحاتها، أن سب خلاف شقيق نور الشريف، مع النجمة بوسي، هو إخفاء الهاتف الخلوي، للفنان الراحل، حتى لا تشاهد دليل تورطه في علاقات عاطفية، وواصلت "الديار" في مسلسل الكذب والافتراء على نور الشريف، بعد رحيله بساعات قليلة، وقالت إن الفنان الراحل تربطه علاقات عاطفية، بـ7 فنانات، وهو ما نفته ميادة الحناوي، وكل من كان قريباً من النجم نور الشريف.





زواج نور الشريف من درة!





ويتصدر نور الشريف ترند "جوجل"، بعد شائعة زواجه من النجمة الشابة درة، والتي نفت الخبر، وقالت: "كان بمثابة أب لي، وتربطني بأسرته علاقة ود واحترام، كما أن علاقتي بالفنانة بوسي جيدة جداً، وهذه أكاذيب وافتراء".



















