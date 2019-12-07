تعرف على مجموع شباك تذاكر اليوم الأول للفيلم التاريخي "Panipat"

على الرغم من كل هذا الضجيج حول فيلم "Panipat" لأشوتوش غواريكر، سجلت الشركة حوالي 41.2 مليون روبية فقط في شباك التذاكر في يوم الافتتاح.



ويعزى ذلك إلى الردود المتباينة التي تلقاها الفيلم من الجمهور والنقاد وإلى طول الفترة التي استغرقها الفيلم.



يقوم أرجون كابور بدور محارب ماراثا "ساداشيف راو باو"، بينما يلعب سانجاي دوت دور البادي الكبير" أحمد شاه عبدلي" في بانين بات، ورغم أن هذا دوت حظي بالثناء على أدائه، فإن كابور لم يتمكن من الإبهار بتصويره لبطل الحرب الكاريزمي.



تظهر كريتي سانون، التي تقوم بدور "برفاتي باي" جانبا مختلفا تماما لها، مقارنة مع آخر فيلم لها "Housefull4"، مع أكشاي كومار، وقد تفوقت في أدائها.



تمكن أشوتوش غواريكر بشكل خاص من إظهار الحرب بشكل جيد في فيلم Panipat، الهند اليوم وفي النقد، رحبت نايريتا موخيرجي بمخرج موهينجو دارو على ذلك، وكتبت: "هنا حيث تعرض صناعة غواريكر كصانع أفلام، هو قد لا يفعل العظمة مثل سانجاي ليلا بانسالي، لكنه يستطيع أن يخوض الحرب".



غير أنها تشير إلى أن الشركة لا تفي بالجزء المتعلق باللغة والتمثيل التاريخي، وكتبت: "بقي أرجون ولدا في باندرا طوال الوقت، باستثناء هوو، مي ييتو ومايتي مالا".



وقد أنشئ الفيلم بميزانية تبلغ مليار روبية، وطرح الفيلم في أكثر من 1500 شاشة في الهند، و600 شاشة في جميع أنحاء العالم، وكثرة عدد الشاشات قد يساعد أعداد Panipat خلال عطلة نهاية الأسبوع.



غير أن الشركة لديها منافسة مع فيلم Pati Panti Aur Woh، بطولة كارتيك آريان وأنانيا بانداي وبومي بيدنيكار، ولأن مخرج الفيلم مداسر عزيز يتسم بالروح الفاتنة، فقد يصبح في نهاية المطاف أكثر قدرة على حشد الجماهير في نهاية هذا الأسبوع.



وستكون عطلة نهاية الأسبوع الأولى حاسمة لكلا الفيلمان، ويوم الأثنين الأول فقط هو الذي سيقرر من سيفوز بمباراة شباك التذاكر هذه.