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إصابة 3 سيدات وطفلة في مشاجرة بصان الحجر

السبت 07/ديسمبر/2019 - 12:05 م
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إسعاف
إسعاف
سمر السيد
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وقعت مشاجرة بمركز صان الحجر في محافظة الشرقية، اليوم السبت، ما أسفر عن إصابة 3 سيدات وطفلة بكدمات وسحجات.

وتلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد وقوع مشاجرة بقرية في صان الحجر ما أسفر عن إصابة 3 سيدات وطفلة عمرها 15 عاما بكدمات وسحجات بسبب خلافات الجيرة.

وأوصح الدكتور عصام فرحات، مدير الرعاية العاجلة والحرجة بمديرية الصحة بالشرقية، في تصريحات إلى "الفجر" أنه جرى نقل المصابين إلى مستشفى الحسينية المركزي لتلقي العلاج اللازم. بإشراف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة.
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