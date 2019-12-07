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سقوط عشرات القتلى والجرحى في هجوم مسلح غرب دارفور

السبت 07/ديسمبر/2019 - 12:04 م
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ميليشيا مسلحة
ميليشيا مسلحة
وكالات
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أفادت وسائل إعلام سودانية، اليوم السبت، بمقتل وإصابة العشرات بينهم رجل دين ونساء وأطفال، في هجوم مسلح على مدينة كرينك والمناطق المجاورة لها بولاية غرب دارفور.

 

وأطلقت مليشيات مسلحة النار عليهم بصورة عشوائية، حيث وصلت على متن سيارات دفع رباعي وآخرون على متن دراجات نارية، مدينة كرينك منذ مساء الخميس حتى بعد ظهر يوم الجمعة بتهمة تعرض مواطني هذه المدينة لمواشيهم التي كانت ترعي في مزارع المواطنين.

 

وبدأت أحداث المنطقة عندما اعترض مواطن على عبث مواش بمزارع مواطني المنطقة، مشيرة إلى أن المجموعة المسلحة أطلقت عليه النار عليه مسببة له إصابات بالغة نقل على إثرها لمستشفى الجنينة في وضع صحي حرج.

 

وعادت المجموعة المسلحة، مرة أخرى إلى المنطقة، وتبادلت إطلاق النار مع الشرطة سقط على إثرها شيخ الدين آدم سبيل، فيما أصيب العشرات من المواطنين، ولا تزال المجموعات المسلحة تتواجد حوالي المنطقة، وفشلت الشرطة في التعامل معها.

 

وتواصل المليشيات المسلحة ترويع سكان إقليم دارفور، رغم سقوط نظام الرئيس عمر البشير المتهم برعايتها، حيث تورطت تلك القوة المدججة بالسلاح بارتكاب اعتداءات شملت القتل والنهب والخطف والاغتصاب.

 

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ميليشيا مسلحة غرب دارفور عشرات القتلى والجرحى السودان

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