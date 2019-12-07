خبير تربوي: طارق شوقي يسعى لوضع التعليم في المنافسة العالمية

قال الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي، إن وزارة التربية والتعليم حريصة على ألا يتم التعميم إلا بعد التجريب، مشيرًا إلى أن الإعلان عن أن امتحان أولى ثانوي سيكون ورقيًا؛ لطمأنه أولياء الأمور لحين استكمال مسيرتها والاستعداد الكامل للامتحان عن طريق التابليت وبنك المعرفة.



وأوضح "شحاتة"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم السبت، أن مسيرة تطوير التعليم مازالت مستمرة، ورئيس الدولة حريص على بناء إنسان جديد في المجتمع المصري، ورصد 2 مليار دولار لبناء الإنسان في التعليم، وهذا لم يحدث في تاريخ مصر.



وشدد الخبير التربوي، على ضرورة أن يتدخل المجتمع المدني لمساندة مسيرة تطوير التعليم المتنامية، مشيرة إلى أن وزارة التربية والتعليم تقوم بإجراء دراسات وتجارب، موضحًا أن الامتحانات هذا العام بها نسبة الاختياري أكثر تتناسب مع مستوى جميع الطلاب، وتخاطب الذاكرة والتفكير والتفسير والتعليل وإبداء الرأي والحوار والأحداث الجارية وربط المدرسة بالمجتمع، مؤكدًا أن وزير التعليم المصري طارق شوقي يسعى لوضع التعليم المصري في إطار المنافسة العالمية.

