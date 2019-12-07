Advertisements
Advertisements
Advertisements

"أبو العينين" يشيد بمبادرة الحكومة والبنك المركزي لإعادة الحياة للصناعة والتصدير

السبت 07/ديسمبر/2019 - 12:02 م
Advertisements
أبو العنين
أبو العنين
Advertisements
قالت الإعلامية رشا مجدي إن محمد أبو العينين، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، أشاد بمبادرة الحكومة والبنك المركزى لتحفيز وتشجيع وتمويل القطاع الخاص الصناعى بـ 100 مليار جنيه.

وأضافت مجدي، خلال تقديمها برنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»،  الي ان البرنامج استعرض  آراء كبار رجال الصناعة في تحقيق صحفي تحت عنوان «مبادرة أطلقتها الحكومة والبنك المركزي لإعادة الحياة للصناعة والتصدير»، وقال محمد أبو العينين إن قطاع الصناعة ينتظر هذه المبادرة منذ فترة طويلة، بل ويترقبها، ووصفها بالرائعة ، مؤكدا انها تعد البداية نحو التعرف على مشاكل الصناعة.

وأكد "أبو العينين" أن الصناعة هى طريق مصر للنمو والتقدم ومضاعفة الصادرات وخلق القيمة المضافة من الموارد الطبيعية والبشرية وتوفير الوظائف للشباب.

وأضاف أن الصناعة ظلمت كثيرا في الفترة الماضية، وتحملت الكثير من الأعباء والتكاليف، مما أخرج الكثير من الصناعات المصرية من المنافسة العالمية وتراجعت الصادرات الصناعية المصرية بسبب ارتفاع سعر الغاز الذى يمثل ضعف سعره العالمى.

وطالب "أبو العينين" بحزمة قرارات جريئة لخفض تكاليف الصناعة ووضع الصانع المصرى على قدم المساوة مع نظرائه فى العالم من خلال خفض أسعار الفائدة وأسعار الغاز وربطه بالاسعار العالمية، مشيرا إلى أن أكثر من ١٠٠ دولة حول العالم وضعت سياسات صناعية جديدة تركز على تشجيع الاستثمار في الصناعات عالية الإنتاجية والقيمة المضافة وأن ٨٠% من سياسات الدول لتشجيع الاستثمار موجهة لتشجيع الاستثمار في الصناعة.
Advertisements

أخبار تهمك

رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر AHLY goal كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش الأهلي NO

منذ حوالي 19 ساعة

رضا عبد العال يهاجم نجم الأهلي: "كفاية هجص"

منذ أقل من ساعتين

«كورة ON لاين» مشاهدة مباراة الأهلي والهلال sudan بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY تايم سبورت رابط ماتش الاهلي NOW

منذ حوالي 16 ساعة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر YALLAKORA يلا شوت الجديد رابط ماتش الاهلي «هدف رمضان صبحي»

منذ حوالي 16 ساعة

رابط «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك واول أغسطس بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY نتيجة ماتش الزمالك LIVE

الآن

مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشر| AHLY VS AlHilal Omdurman live match caf champions league

منذ حوالي 16 ساعة

«يلا شوت بي ان سبورت المفتوحة» مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الاهلي اليوم YALLA AHLY

منذ حوالي 16 ساعة

«قناة مفتوحة مصرية» تذيع مباراة الأهلي والهلال السوداني مجاناً.. «يلا شوت» مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشرcaf Ahly

منذ حوالي 20 ساعة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بي ان سبورت بث مباشر YALLAKORA رابط ماتش الاهلي بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ حوالي 15 ساعة

«كورة لايف» مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر KORA STAR يلا شوت PLUS ديربي مانشستر derby manchester

الآن

5 قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة الاهلي والهلال تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي والهلال في بطولة افريقيا

منذ حوالي 16 ساعة

12 قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر بدون تقطيع ahly beIN

منذ حوالي 20 ساعة

«يلا شوت on sport» مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف ZAMALEK VS Primeiro de Agosto

الآن

يلا شوت رابط بي ان سبورت مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر YALLAKORA رابط ماتش الاهلي بدون تقطيع oN

منذ حوالي 15 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر اليوم السبت 6-12-2019 في الدوري الإنجليزي liverpool v bournemouth LIVE

الآن

«اونلاين» NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد وإسبانيول بث مباشر AHLY goal كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش ريال مدريد NOW

منذ حوالي 16 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:20 م

«يلا شوت on sport» مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف ZAMALEK VS Primeiro de Agosto

«كورة لايف» مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر KORA STAR يلا شوت PLUS ديربي مانشستر derby manchester

06:30 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر اليوم السبت 6-12-2019 في الدوري الإنجليزي liverpool v bournemouth LIVE

03:39 م

«اونلاين» NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد وإسبانيول بث مباشر AHLY goal كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش ريال مدريد NOW

08:48 م

12 قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر بدون تقطيع ahly beIN

04:40 م

مقالات وكتاب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: البشر من الاختبار إلى الاختيار

DMCA.com Protection Status