"أبو العينين" يشيد بمبادرة الحكومة والبنك المركزي لإعادة الحياة للصناعة والتصدير

قالت الإعلامية رشا مجدي إن محمد أبو العينين، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، أشاد بمبادرة الحكومة والبنك المركزى لتحفيز وتشجيع وتمويل القطاع الخاص الصناعى بـ 100 مليار جنيه.





وأضافت مجدي، خلال تقديمها برنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، الي ان البرنامج استعرض آراء كبار رجال الصناعة في تحقيق صحفي تحت عنوان «مبادرة أطلقتها الحكومة والبنك المركزي لإعادة الحياة للصناعة والتصدير»، وقال محمد أبو العينين إن قطاع الصناعة ينتظر هذه المبادرة منذ فترة طويلة، بل ويترقبها، ووصفها بالرائعة ، مؤكدا انها تعد البداية نحو التعرف على مشاكل الصناعة.





وأكد "أبو العينين" أن الصناعة هى طريق مصر للنمو والتقدم ومضاعفة الصادرات وخلق القيمة المضافة من الموارد الطبيعية والبشرية وتوفير الوظائف للشباب.





وأضاف أن الصناعة ظلمت كثيرا في الفترة الماضية، وتحملت الكثير من الأعباء والتكاليف، مما أخرج الكثير من الصناعات المصرية من المنافسة العالمية وتراجعت الصادرات الصناعية المصرية بسبب ارتفاع سعر الغاز الذى يمثل ضعف سعره العالمى.





وطالب "أبو العينين" بحزمة قرارات جريئة لخفض تكاليف الصناعة ووضع الصانع المصرى على قدم المساوة مع نظرائه فى العالم من خلال خفض أسعار الفائدة وأسعار الغاز وربطه بالاسعار العالمية، مشيرا إلى أن أكثر من ١٠٠ دولة حول العالم وضعت سياسات صناعية جديدة تركز على تشجيع الاستثمار في الصناعات عالية الإنتاجية والقيمة المضافة وأن ٨٠% من سياسات الدول لتشجيع الاستثمار موجهة لتشجيع الاستثمار في الصناعة.