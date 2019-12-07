رئيس جهاز سوهاج الجديدة يتفقد أعمال تنفيذ مستشفى "شفاء الأورمان" للأطفال





تفقد المهندس رجب سالمان، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، أعمال تنفيذ مشروع مستشفى "شفاء الأورمان" لعلاج الأطفال، والمقرر إنشاؤها على مساحة (٦٢٠٠ م٢) بسعة (٢٦٣ سريرا)، وذلك في إطار المتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة سوهاج الجديدة.









وقال المهندس رجب سالمان: سبق أن تم توقيع بروتوكول تعاون بين جمعية الأورمان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تقوم الهيئة بموجبه بتنفيذ المستشفى وتجهيزها على نفقتها وتسليمها لجمعية الأورمان لتشغيلها لخدمة سكان المدينة والمترددين عليها.





كما التقى رئيس الجهاز، مسئولي الشركة المنفذة للمشروع، ووجه بسرعة الانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة وبكفاءة وجودة عالية، مشيراً إلى أن هذه الجولة تأتى في إطار التواصل المباشر، لتسهيل أية عقبات تحول دون الاسراع فى تنفيذ المشروعات بالمدينة.











