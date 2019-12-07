حبس عاطل ضُبط بحوزته 10 طرب حشيش بالشرقية





وتحرر عن ذلك المحضر رقم 23202 جنح ثان الزقازيق لسنة 2019، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات.

قررت نيابة ثان الزقازيق، برئاسة أحمد علون، مدير النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحيازته 10 طرب حشيش بقصد الإتجار.وتلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع العاشر من رمضان، من ضبط "وليد م إ م" 31 سنة عاطل مقيم النحال أول الزقازيق، أثناء تواجده بالقرب من كلية الحاسبات والمعلومات بالزراعة، بحوزته 10 طرب لمخدر الحشيش، ومبلغ مالي وتم التحفظ علي المضبوطات.