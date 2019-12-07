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"صقيع وأمطار".. هيئة الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل حالة الطقس غدا

السبت 07/ديسمبر/2019 - 11:40 ص
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حالة الطقس غدا
حالة الطقس غدا
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كشفت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان هام عن تفاصيل حالة الطقس غدا الأحد الموافق 8/12/2019، مؤكدة أن تتعرض البلاد للصقيع والأمطار.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن الصقيع يتكون على المزروعات في وسط سيناء، وحالة الطقس غدا غير مستقرة حيث تتعرض السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري لسقوط الأمطار وتمتد للقاهرة يوم الإثنين المقبل، وعن الرياح، أشارت الأرصاد إلى أنها ستكون معتدلة تنشط على السواحل الشمالية، كما تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

درجات الحرارة الأحد.. حالة الطقس غدا
الوجه البحري والقاهرة: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 16.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 16.

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 15.

جنوب سيناء والغردقة: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 18.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 12.

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 13.
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