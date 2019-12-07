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وزير الصناعة يشيد بدور "التمثيل التجاري" في تعزيز التعاون الاقتصادي إقليميا وعالميا

السبت 07/ديسمبر/2019 - 11:54 ص
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بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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أكد عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أن جهاز التمثيل التجاري يمثل لاعباً فاعلاً بالاقتصاد القومي ومحركاً رئيسياً لمنظومة التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر ومختلف الدول والتكتلات الاقتصادية حول العالم، مشيراً إلى أن الجهاز يقوم بدور محوري في تنفيذ خطة عمل الوزارة على المستويين الإقليمي والعالمي والهادفة إلى زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية وترشيد الواردات إلى جانب جذب الاستثمارات العربية والأجنبية للسوق المصري، وتمثيل مصر فى المنظمات التجارية والاقتصادية الدولية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير مع أعضاء جهاز التمثيل التجارى المكلفين بالعمل بالمكاتب التجارية بالخارج بحركة التمثيل التجارى الأخيرة وكذا الذين تشملهم حركة الترقيات التي اعتمدها فخامة رئيس الجمهورية مؤخراً، حيث استعرض اللقاء تكليفات الوزير لأعضاء الجهاز خلال المرحلة المقبلة وفقاً لخطة عمل الوزارة والمتغيرات الاقتصادية العالمية بهدف الحفاظ على مكانة المنتج المصرى بالاسواق العالمية وزيادة الصادرات والحد من الواردات، حضر اللقاء احمد عنتر وكيل اول الوزارة رئيس جهاز التمثيل التجارى.

ولفت الوزير إلى ضرورة تعزيز دور المكاتب التجارية بالخارج لتقوم بالدور المنوط بها بالاقتصاد المصري خاصةً فيما يتعلق بدراسة الأسواق الخارجية والتواصل مع المستوردين المحليين والترويج للمنتج المصرى وتوفير البيانات التجارية للمصدرين والمستوردين بالإضافة إلى الترويج للاستثمار بالسوق المصرى باعتباره محور استثماري هام بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا.

وأشار "نصار" إلى أهمية جهاز التمثيل التجارى في تنفيذ الشق الاقتصادى للدبلوماسية المصرية فى الخارج والمظلة الرئيسية لتنمية علاقـــات مصر الاقتصادية الدولية سواء على المستويين الثنائى أو متعدد الأطراف إلى جانب فتح آفاق جديدة للمنتجات المصرية بالأسواق العالمية، فضلاً عن كونه أحد أهم الكيانات الحكومية العاملة في مجال دفع وتطوير تجارة مصر الخارجية.

جدير بالذكر ان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد اعتمد مؤخراً حركة ترقيات أعضاء جهاز التمثيل التجارى التي شملت 57 عضو بواقع 16 وزير مفوض تجارى و17 مستشار تجارى و4 سكرتير أول تجارى وسكرتير ثان تجارى بالإضافة الى 19 سكرتير ثالث تجارى


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