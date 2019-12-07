إليسا تحيي حفلا بالكويت في هذا الموعد

نشرت الفنانة اللبنانية إليسا، مقطع فيديو جديد لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت على مقطع الفيديو قائلة:"انتظروني في الثاني من يناير 2020 لحفل موسيقي القادم في الكويت".



ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة اللبنانية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"قلبي ودنيتي اللي هتنورنا والله منتظرينك على نار" وأضاف آخر "عمري منتظرين"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا: "تنوري الكويت".



وجدير بالذكر أن إليسا، تستعد لطرح ألبومها الجديد في رأس السنة، وتعاونت من خلاله مع مجموعة كبيرة من الملحنين والشعراء والموزعين ومنهم ملاك عادل وبهاء الدين محمد ونادر عبد الله ورامي جمال ومحمد يحي وأحمد عبد السلام وأحمد إبراهيم وزياد برجي.