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ضبط 594 مخالفة في حملة مرورية مكبرة بالشرقية

السبت 07/ديسمبر/2019 - 11:54 ص
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بوابة الفجر
إسلام علي
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شن ضباط إدارة مرور الشرقية، حملات مرورية، لمتابعة الحالة المرورية، بمختلف مراكز المحافظة، علي الطريق العامة والرئيسية، وتم تحرير 594 مخالفة متنوعة، بينهم 112 مخالفة إنتظار خاطئ.

وتلقى اللواء عاطف مهران مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطار من العميد عمرو روؤف، مدير البحث الجنائي،يفيد قيام ضباط مرور الشرقية، بإشراف العميد رضا فوزي، مدير إدارة المرور بالتنسيق مع المقدم هيثم تهامي، رئيس مباحث المرور، وضباط مباحث الإدارة من شنحملات مرورية، قامت بتحرير 594 مخالفة متنوعة ما بين مواقف عشوائية والسير عكس الاتجاه والإنتظار الخاطئ والسرعة الزائدة وتحميل ركاب بأجر، وتم تحرير المحاضر اللازمة للعرض علي النيابات المختصة.
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