«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة تشيلي وإيفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY رابط ماتش تشيلسي BE IN SPORT

في إطار تقديم خدمة متميزة لزورانا الكرام، تقدم بوابة الفجر خدمة بث مباشر لأحداث اليوم، وفيما يلي مشاهدة مباراة تشيلسي وايفرتون بث مباشر yalla shoot يلا شوت الجديد حصري اون لاين لايف اليوم 07-12-2019 في الدوري الانجليزي الممتاز لحساب منافسات الجولة السادسه عشر من الموسم 2019-2020.





مشاهدة مباراة تشيلسي وإيفرتون

حيث من المقرر اليوم السبت 6 ديسمبر ان يحل نادي تشيلسي ضيفا امام فريق ايفرتون في المباراة التى سوف تقام اليوم على ارضية ملعب جوديسون بارك معقل فريق ايفرتون وسوف تبدا اليوم مباراة الاسبوع السادس عشر من الدروي الانجليزي بين تشيلسي وايفرتون في تمام الساعة الثالثه والنصف مساءا بتوقيت السعودية والساعة الثانية والنصف مساءا بتوقيت مصر، وتستطبع مشاهدة مباراة تشيلسي وإيفرتون عبر بوابة الفجر، والفجر الرياضي.





مشاهدة مباراة تشيلسي اليوم السبت





تشيلسي يخوض مباراة اليوم خارج ملعبه من مباراة الجولة السادسه عشر من الدوري الانجليزي وهو قادم من فوز على ارضية ملعبه وامام جماهيرة امام فريق استون فيلا في المباراة التى انتهت بفوز تشيلسي في المباراة بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد ; ويحتل نادي تشيلسي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز قبل مباراة اليوم برصيد 29 نقطة بعد خوض 15 مباراة وقد حقق الفوز تشيلسي الى الان في 9 مباريات وتعادل في مباريتين وقد خسر في اربع مباريات، مشاهدة تشيلسي عبر الفجر الرياضي، ويسعي اليوم تشيلسي في المواجهة التى سوف تكون صعبه خارج ملعبه ان يحقق فوز يعزز بها مكانته في المركز الرابع من الدوري الممتاز في الموسم الحالي.

موقف الفريقين | مشاهدة مباراة تشيلسي وإيفرتون





بينما فريق ايفرتون صاحب الارض المجهور في مواجهة الجولة السادسه عشر من الدوري الانجليزي قد خرج من مباراة الاسبوع الماضي في الجولة الخامسه عشر بخساره قاسية خارج ملعبه امام متصدر الدوري الانجليزي حاليا فريق ليفربول بنتيجة خمس اهداف مقابل هدفين .





مشاهدة مباراة تشيلسي وإيفرتون | ترتيب الفريقين





ويحتل نادي ايفرتون المركز الثامن عشر من الدوري برصيد 14 نقطة بفارق كبير عن خصمه نادي تشيلسي ويامل اليوم ايفرتون ان يحقق فوز على ملعبه يعزز به مكانته في الدوري للخروج من مراكز الهبوط من الدوري الممتاز وقد حقق ايفرتون فوز وحيد فقط في اخر خمس مباريات بينما تعادل في مباراة وخسر في ثلاث مباريات وسوف تنقل اليوم مباراة تشيلسي وايفرتون على قناة بي ان سبورت الثانيه.