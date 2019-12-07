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مجلة أمريكية تختار مقبرة "خوي" أحد أهم 10 اكتشافات أثرية لعام 2019 بالعالم

السبت 07/ديسمبر/2019 - 11:45 ص
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المجلة
المجلة
حسام زيدان
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أعلنت مجلة الآثار الأمريكية "Archaeology Magazine"، اختيار مقبرة خوي المشرف علي القصر الملكي في أواخر عصر الأسرة الخامسة والمكتشفة بجبانة سقارة الأثرية فى أبريل الماضي، كأحد أهم 10 اكتشافات أثرية لعام 2019، والمصنفة ضمن الاكتشافات الأكثر جذبًا للأنظار هذا العام، بالإضافة إلى وضع صورة المقبرة بحوائطها الملونة على غلاف المجلة لنسخة يناير/فبراير 2020.

وأوضح الدكتور محمد مجاهد، رئيس البعثة المصرية، التي قامت بالكشف عن هذه المقبرة، أنه كان قد أعلن الدكتور خالد العناني وزير الآثار والدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في أبريل الماضي خلال مؤتمر صحفي عالمي بجبانة سقارة عن نجاح البعثة الأثرية المصرية، في الكشف عن هذه المقبرة والتي عثر بجدارها الشمالي على مدخل البناء السفلي للمقبرة، والذي يحاكي تصميمه أهرامات الأسرة الخامسة، وهو التصميم الذي يتم الكشف عنه لأول مرة داخل مقابر لافراد وليس ملوك تلك الفترة.
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