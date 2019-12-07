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الأهلي يستعيد صالح جمعة

السبت 07/ديسمبر/2019 - 11:42 ص
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صالح جمعة
صالح جمعة
علي نبوي
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ينتظم صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق غدا بعد اكتمال جاهزيته من الإصابة التي اشتكى منها والتي أبعدته عن المشاركة الجماعية في المران مع اللاعبين.

واشتكى صالح جمعة من إصابة في العضلة الضامة، وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي، ليؤكد الجهاز الطبي جاهزية اللاعب للمشاركة الجماعية.

وحصل الأهلي على راحة من التدريبات اليوم بعد الانتهاء من مواجهة الهلال السوداني التي أقيمت أمس على استاد السلام في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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