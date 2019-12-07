Advertisements
Advertisements
Advertisements

«يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع REAL

السبت 07/ديسمبر/2019 - 11:35 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
يقدم موقع الفجر خدمة البث المباشر لأحداث مباريات اليوم، وفيما يلي مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي الكونغولي اليوم الزمالك السبت  30 - 11  -2019 بدوري أبطال أفريقيا.

يحل الزمالك ضيفا ثقيلا على فريق مازيمبي الكونغولي في اللقاء الذي سيقام على ملعب مازمبي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي، كورة لايف TODAY Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي الكونغولي بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش Zamalek VS Mazembe PLUS NOW بدون تقطيع NOW

مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر اليوم السبت في دورى أبطال أفريقيا، تعرض الزمالك الفريق للعديد من الانتقادات بسبب الأداء والمستوى الذي ظهر عليه الفريق خلال المباراة، حيث إن الفريق لم يقدم مستوى فني جيد منذ فترة كبيرة، مما دفع الفريق لتغيير المدرب والاستعانة بخدمات الفرنسي باتريس كارتيرون. 

مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر

مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر اليوم 30-11-2019 في دورى أبطال أفريقيا، وتضم المجموعة الثانية العديد من الفرق القوية وهم الزمالك، ومازيمبي، زيسكو، بريميرو دي أوجوستو، حيث من المتوقع أن تكون المنافسة شرسة للغاية على بطاقاتي التأهل بشكل كبير.

مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر دوري أبطال أفريقيا 

مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر اليوم 30-11-2019 في دورى أبطال أفريقيا، ويبحث كل فريق عن تحقيق انطلاقة جيدة للغاية، خاصة أنها ضربة البداية لكل فريق في البطولة.

واستعاد الزمالك ثنائي خط الوسط وهم طارق حامد، وفرجاني ساسي الذين يعدون هم القوة الضاربة للفريق الأبيض.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مشاهدة الزمالك دوري أبطال أفريقيا بث مباشر الزمالك بث مباشر إنتر ميلان اليوم الزمالك الريال واسبانيول

أخبار تهمك

رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر AHLY goal كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش الأهلي NO

منذ حوالي 18 ساعة

12 قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر بدون تقطيع ahly beIN

منذ حوالي 20 ساعة

يلا شوت رابط بي ان سبورت مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر YALLAKORA رابط ماتش الاهلي بدون تقطيع oN

منذ حوالي 15 ساعة

«كورة لايف» مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر KORA STAR يلا شوت PLUS ديربي مانشستر derby manchester

الآن

«يلا شوت بي ان سبورت المفتوحة» مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الاهلي اليوم YALLA AHLY

منذ حوالي 16 ساعة

5 قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة الاهلي والهلال تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي والهلال في بطولة افريقيا

منذ حوالي 15 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر اليوم السبت 6-12-2019 في الدوري الإنجليزي liverpool v bournemouth LIVE

الآن

«كورة ON لاين» مشاهدة مباراة الأهلي والهلال sudan بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY تايم سبورت رابط ماتش الاهلي NOW

منذ حوالي 16 ساعة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر YALLAKORA يلا شوت الجديد رابط ماتش الاهلي «هدف رمضان صبحي»

منذ حوالي 15 ساعة

«يلا شوت on sport» مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف ZAMALEK VS Primeiro de Agosto

الآن

رضا عبد العال يهاجم نجم الأهلي: "كفاية هجص"

منذ ساعة و 12 دقيقة

رابط «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك واول أغسطس بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY نتيجة ماتش الزمالك LIVE

الآن

مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشر| AHLY VS AlHilal Omdurman live match caf champions league

منذ حوالي 15 ساعة

«قناة مفتوحة مصرية» تذيع مباراة الأهلي والهلال السوداني مجاناً.. «يلا شوت» مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشرcaf Ahly

منذ حوالي 19 ساعة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بي ان سبورت بث مباشر YALLAKORA رابط ماتش الاهلي بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ حوالي 14 ساعة

«اونلاين» NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد وإسبانيول بث مباشر AHLY goal كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش ريال مدريد NOW

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

« يلا كورة NOW» مشاهدة مباراة الزمالك ضد جينيراسون اليوم بث مباشر Zamalek TODAY يلا شووت KORA LIVE رابط ماتش الزمالك

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت رابط الزمالك WATCH ONLINE

«يلا شوت» WATCH ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر beIN SPORT HD كورة لايف PLUS رابط ماتش الزمالك NOW

يلا شووت MATCH WEEK مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر yalla star يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش الزمالك bein SPORT NOW

"أونلاين" NQW: مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر beIN المفتوحة هدف شيكابالا الآن رابط ماتش الزمالك NOW PLUS

يلا شوت YALLA Zamelek مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر رابط ماتش TIME SPORT يلا شوت PLUS رابط ماتش الزمالك YallaK

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:20 م

«يلا شوت on sport» مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف ZAMALEK VS Primeiro de Agosto

«كورة لايف» مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر KORA STAR يلا شوت PLUS ديربي مانشستر derby manchester

06:30 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر اليوم السبت 6-12-2019 في الدوري الإنجليزي liverpool v bournemouth LIVE

03:39 م

«اونلاين» NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد وإسبانيول بث مباشر AHLY goal كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش ريال مدريد NOW

08:48 م

12 قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر بدون تقطيع ahly beIN

04:40 م

مقالات وكتاب

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: البشر من الاختبار إلى الاختيار

نصار عبدالله
نصار عبدالله

د. نصار عبدالله يكتب: عن جمعية الحمير المصرية

DMCA.com Protection Status