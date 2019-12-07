وزير الأوقاف: الاهتمام بالشأن العام دليل الوطنية الصادقة



وأشار "جمعة"، خلال حواره ببرنامج "ستديو الشارع" المذاع عبر قناة مصر الأولى، مساء الجمعة، إلى أنهم يعملون على إحداث حالة تثقيفية واعية بالتحديات التي تواجه الشأن العام، مؤكدا أن معركة مصر هى معركة الوعي، وعلى جميع المؤسسات أن تشارك بها.



وأوضح أنهم عقدوا 4 جلسات تحضيرية بمشاركة عدد من الجهات والمؤسسات في الدولة قبيل عقد مؤتمر الشأن العام، ويشارك فيها رموز من المتخصصين وليس الهواة، منوهًا بأن أمن مصر متعلق بشئونها العامة، والاهتمام بالشأن العام دليل الوطنية الصادقة وفهم صحيح الدين.



حذر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، من خطورة الحديث في الشأن العام بدون مؤهلات تمكنه من الحديث، معقبا: "الكلمة أمانة"، حيث أن العاقل يفكر قبل أن يتكلم، والأحمق يتحدث دون أن يفكر.