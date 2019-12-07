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إلهام شاهين ضيفة إسعاد يونس في "صاحبة السعادة"

السبت 07/ديسمبر/2019 - 11:38 ص
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الهام شاهين
الهام شاهين
رشا عادل
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نشرت الفنانة إالهام شاهين، مقطع فيديو جديد لها من برنامج "صاحبة السعادة"، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت إالهام خلال مقطع الفيديو مردية "فستانًا دانتيال باللون الاسود وكان شعرها قصير واعتمدت خلال إطلالتها على مكياج ناعم". وكانت إسعاد مردية "بلوزة تايجر وكان شعرها قصير وعتمدت خلال إطلالتها على مكياج ناعم وابرزت انوثتها بخاتم واسورة".

وعلقت شاهين، على مقطع الفيديو قائلة: "انتظروني مع صاحبة السعاده الأثنين القادم الساعة 11 مسًاء على قناة "دي ام سي".

ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المصرية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"هتكون اجمل واروع حلقة اكيد" وأضاف آخر "النجمة الجميلة مستنيكي من 2014 وكل سيزون اقول إلهام مبتجيش ليه اخيرًا".

ويذكر أن آخر أعمال إلهام شاهين، فيلم "يوم للستات"، تدور أحداث في إطار اجتماعي، وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم هالة صدقي، فاروق الفيشاوي، وناهد السباعي، إياد نصار، الفيلم من تأليف هناء عطية، ومن إخراج كاملة ابو ذكري.
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