بسبب توبيخ أهلها.. انتحار فتاة بحبوب الغلة السامة في الغربية

لفظت فتاة في العقد الثاني من العمر أنفاسها الأخيرة متأثرة بتناول حبة الغلة السامة، وجرى نقلها عقب اكتشاف الواقعة إلى مستشفى كفر الزيات العام لكن جهود الأطباء فشلت في إنقاذها وأمرت النيابة العامة بانتداب الطب الشرعي للكشف عن الجثة قبل التصريح بالدفن.



كان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا باستقبال مستشفى كفر الزيات العام، "احلام.ع. ا"، 18 عاما مقيمة بقرية ابيح بدائره مركز كفر الزيات تعاني من تسمم بسبب تناول حبة الغلة السامة وتوفيت.



وأظهرت تحريات المباحث أن الفتاه مرت بأزمة نفسية حادة أقدمت بسببها على الانتحار.



وأفادت التحقيقات بأن الفتاة مرت في حالة نفسية سيئة في الفترة الأخيرة بسبب قيام أسرتها بتوبيخها وأوضحت التحقيقات أنه في يوم الحادثة نشبت مشادّة كلامية بينها وبين أسرتها دفعتها للانتحار.