أولياء أمور نجريج يرفضون نقل أولادهم إلى معهد محمد صلاح الأزهري (مستندات)

حرر أولياء أمور طلاب مدرسة الشيخ المعلم محمد عياد الطنطاري للتعليم الأساسي، بقرية نجريج، التابعة لمركز بسيون، شكوى جماعية لوزير التربية والتعليم، بسبب نقل أولادهم دون وجه حق، مما يؤثر على مستقبل الطلاب ويطالبون بتنظيم وقفة احتجاجية أمام المدرسة، يوم الأحد القادم.



وقال محمد السيد، أحد أولياء الأمور، إن المدرسة قامت يوم الخميس الماضي، في طابور الصباح، بالتنبيه على طلاب ومدرسين الصفوف الرابع والخامس والسادس، بعدم الحضور إليها، يوم الأحد صباحًا، وتوجيه الطلاب إلى المعهد الديني فترة مسائية، بدون رغبة أولياء الأمور والطلبة بناء على إشارة تليفونية من هيئة التخطيط بالمديرية.



يذكر أن محمد صلاح كان قد تبرع بإقامة المعهد الأزهري على مساحة 1500 متر على قطعة أرض ملك الدولة، وكان يسعى أهالي القرية لبناء مكتب بريد عليها ووحدة طب بيطري، غير أن عدم وجود معهد أزهري بالقرية دفع الأهالي للتبرع بها لقطاع المعاهد الأزهرية.



وتحمل محمد صلاح، تكاليف البناء من خلال التبرع بنحو 18 مليون جنيه، ويتكون المبني من بدروم و4 طوابق، بها 18 فصل دراسي والمكاتب الإدارية، وفصول ثقافية ومعامل وغرفة كمبيوتر ورياض أطفال، ومقر مؤسسة صلاح الخيرية في البدروم، على مساحة نحو 100 متر، إلى جانب إنشاء ملعب بالمعهد، وجرى تجهيزه بالأدوات اللازمة والأثاث من مقاعد جلوس وسبورات وأدوات معامل وجميع الاحتياجات الدراسية على أفضل مستوى تعليمي.