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بسنت فهمي: مبادرة الحكومة والبنك المركزي لدعم الصناعة طوق نجاة للمستثمرين

السبت 07/ديسمبر/2019 - 11:31 ص
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الدكتورة بسنت فهمي
الدكتورة بسنت فهمي
رقية جمال
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قالت الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة الاقتصادية وعضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن مبادرة الحكومة والبنك المركزي لدعم قطاع الصناعة خطوة إيجابية جدًا، وتعتبر طوق نجاة للمستثمرين، لكنها ليست حل.

وأوضحت "فهمي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت، أن التعثر عندما يصبح ظاهرة يكون هذا مؤشر خطر جدًا، ولا بد من دراسة الأسباب التي أدت لذلك، مشيرة إلى أن هناك أسباب عالمية حيث أن الاقتصاد العالمي في حالة ركود، وقد يحدث له انكماش ثم يحدث انهيار للاقتصاد العالمي، ومصر تعتبر جزء من العالم.

وتابعت الخبيرة الاقتصادية وعضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذه المبادرة مرحلة للخروج من هذه الأزمة، مشددة على أن العالم أجمع بحاجة للتعامل بأسلوب اقتصادي جديد، فهناك من يمتلك تكنولوجية متقدمة، ودول لديها أموال ودول لديها ثروات هائلة مثل الدول الإفريقية، ويجب عمل علاقة ثلاثية لإدارة الاقتصاد العالمي بين رأس المال والثروة الاقتصادية والتكنولوجية، معقبة: "الوضع العالمي مثير للقلق".

وأطلق البنك المركزي، اليوم، مبادرة لدعم القطاع الصناعي، وتعزيز تنافسية المنتجات المحلية، تتضمن توفير قروض بفائدة أقل، وإسقاط فوائد الديون عن المصانع المتعثرة.
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